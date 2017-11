– Foreldre må få velge mellom Hegra og Forradal også i framtida

Nyheter

Foreldrene fra Flora hadde fått innpass på gruppemøtene til de politiske partiene.

– Vi ville fortelle politikerne om vårt syn ansikt til ansikt, sier Mona Rønsårbjørg.

Hun møtte de politiske partiene sammen med Ingunn Karlsen, Tor Ove Mathisen og Hilde Ryjord.

– Vi opplevde det slik at politikerne var veldig interessert i å høre hva vi har å si, sier Mona Rønsåsbjørg.

Budskapet fra aksjonsgruppa i Flora er tydelig: Foreldre i Flora må få mulighet til å velge enten Hegra eller Forradal som nærskole også i framtida.

– Rådmannen legger opp til at valgfriheten bare skal gjelde kommende skoleår. Vi mener foreldrene må få velge skole for sine barn også i årene som kommer, sier Rønsåsbjørg.

Medlemmene av aksjonsgruppa vet ikke hvor mange av foreldrene som vil velge Hegra og hvor mange som vil foretrekke Forradal når grendeskolen i Flora legges ned til sommeren. Søknadsfristen for skolevalg er første desember.

Foreldrene i Flora ga også politikerne grei beskjed om at de er veldig kritiske til måten rådmannen har håndtert skolesaken i Flora på.

– Helt til for få uker siden, trodde alle at elevene skulle overflyttes til Hegra skole. Det var også skolen i Flora godt i gang med å forberede. Det skjedde til tross for at flere foreldre ga uttrykk for at de ville foretrekke at bana fikk begynne i Forradal som er en mindre skole, påpeker Mona Rønsåsbjørg.

Også det ble avvist av rådmannen. Men så blir alt snudd på hodet.

– Plutselig kommer de med avstandsmålinger som viser at Forradal skal være nærskole for de fleste. Det skjer uten at verken skole eller foreldre har vært involvert, mener aksjonsgruppa.

– Dette er en måte å gå fram på som savner sidestykke. Vi som bor i Flora, føler oss satt helt på sidelinja, sier Rønsåsbjørg.

Medlemmene av aksjonsgruppa sitter også med det klare inntrykket at veldig mange av politikerne var enige med foreldrene i det under gruppemøtene mandag kveld.

Aksjonsgruppa er nå redd for at skolemiljøet i Flora pulveriseres framover mot skoleslutt i juni neste år.

– Flere nøkkelpersoner forsvinner. Enhetsleder har fått seg ny jobb. Også flere lærere kan forsvinne, frykter foreldrene.

De synes ikke det er det spor rart at nøkkelpersoner forsvinner fra skolen, men synes rådmannen kunne vist en mer aktiv og inkluderende holdning i den krevende fasen som kommer det neste halve året.

– Vi ønsker at Flora skal utvikle seg og være attraktiv som bosted i årene som kommer. Derfor er det viktig at foreldre får valgfrihet i forhold til hvilken skole barna deres skal gå på, mener Mona Rønsåsbjørg og aksjonsgruppa.