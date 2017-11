- Bruk vikingehistorien mer aktivt

Nyheter

Krohn Devold samlet et fullsatt møterom på Radisson Blu Værnes torsdag morgen under et arrangement i samarbeid mellom hotellet og Stjørdal næringsforum. Der ga hun sine tips for å dra turister til regionen. Den tidligere statsråden snakket om potensialene norsk og trøndersk reiseliv har i det internasjonale markedet.

Krohn Devold snakket blant annet om hvordan både vikingkulturen, naturen og de norske verdiene er attraktive for utenlandske turister.

–Det er mange land i verden som har flott natur, men ikke alle har vikinger. Det å dra fram vikingehistorien er utrolig viktig, både når det gjelder utlendinger og nordmenn. Vikingehistorien vår er helt spesiell og alle deler av landet kan finne noe som kan relateres til denne historien, ikke minst Trøndelag, sier hun.

Interesse for vikingetiden

TV-serier som «Game of Thrones» og «Vikings» har bidratt til å vekke interessen for vikingehistorien internasjonalt.

–Vikingene var eventyrlystne og relativt likestilte. Og det er en utrolig interesse for de verdiene de representerer, sier hun.

Hun trekker fram Nidarosdomen og sier at historiske bygg er en annen ting turister er opptatt av. Krohn Devold mener videre at potensialet i pilgrimsleden ikke er tatt fullt ut. Hun trekker også fram musikk som trekkplaster, og nevner black metal-sjangeren som går over i vikingerock som noe utlendingene har fått øyne opp for i Norge.

–Kanskje dere skal utvikle trønder-rocken litt, spør hun til latter fra salen.

Effektiv på jobb

Videre snakket NHO-sjefen om de norske verdieene som hun mener er verdt å vise fram til de reisende.

–I Norge har vi tatt vare på idealet om at alle kan jobbe seg opp. Slik er det ikke i USA lenger. I Norge er vi opptatt av rettferdighet og drar ned snobberi ganske raskt. Vi er egentlig den amerikanske drømmen. I fjor vant vi kåringen av verdens lykkeligste land. I juryens begrunnelsen sto det at vi var Norges lykkeligste land, ikke på grunn av oljen, men på tross av den, sier Krohn Devold.

Jobber effektivt

Hun nevner nordmenns gode balanse mellom jobb og fritid som en nøkkel til denne seieren.

– At vi i Norge har balanse mellom jobb og fritid gjør oss mindre sårbare i kriser. Gode venner, gode kolleger og et liv utenom jobben gjør at vi står sterkere.

Vi jobber også mer effektivt.

–Det er interessant å komme hit og se hvordan vi lever og hvordan mødre og fedre har tid til å finne på noe sammen med barna på ettermiddagene. Det er en reise verdt, sier hun.

Må være attraktivt

Krohn Devold presiserte at vi må starte med å gjøre destinasjonen attraktiv for de som bor her. Det hele starter i lokalsamfunnene.

–Dersom det skal være interessant for turister å se og oppleve ting, må det være interessant for de som bor her også. For de besøkende vil inn i det lokale miljøet vi lever i. Derfor besøker de gater som allerede myldrer av liv.

Reiselivet må funke for de som allerede bor på stedet, da funker det for de som besøker, mener hun.

–De lokale arenaene er utrolig viktige innsatsfaktorer for reiselivet.Da engelske lorder «oppdaget» de norske fjellene oppdaget de samtidig at det var nordmenn der allerede. For nordmenn går på tur. Derfor må lokale turløyper og stier som lokalbefolkningen bruker være utgangspunktet for turismen. Lokalbefolkningen må bruke de selv, så får turistene lov til å være med.

Trygghet og tillit er også viktige faktorer å selge turistene i en tid da terror står på agendaen.

Flyplass

NHO har sett på suksessfaktorer til steder som gjør det godt innenfor reiseliv. Og en viktig faktor er blant annet at stedet har en flyplass med to konkurrerende flyselskaper.

–De destinasjonene som klarer seg best har to konkurrerende flyselskap som gjør at prisene presses ned. I tillegg må de ha tilbud til tre ulike kundegrupper: de fastboende, næringslivet og turister/tilreisende, sier hun.