Nå skal hun jakte tidstyver

Nyheter

– Jeg har ikke startet i nyjobben. Det skjer om en ukes tid. Vi starter med å se på arbeidsmengden for avdelingslederne i omsorg, se etter muligheter for effektivisering, jakte tidstyver, kanskje mer digitalisering og forenkling, sier Julseth.

Veien blir til underveis

Hun sier at her vil vegen bli til mens de går. Hun har med seg i prosjektet, Kristian Hasfjord, rådgiver i omsorg, som også er den som skal føre prosjektet i pennen.

– Prosjektet er avgrenset til etat omsorg?

– Ja, i alle fall i denne omgang, sier Julseth.

Fire virksomheter

Brit Heidi Julseth, kommer fra stillingen i omsorg i Stjørdal som virksomhetsleder for området «hjemmetjenester». Etatsjef Selvaag omorganiserer nå omsorg, knappe to år etter at han gjorde det sist.

Da etablerte han fem virksomheter med fem virksomhetsledere, blant disse virksomheten «hjemmetjenester» og virksomheten »psykisk helse og rus», den siste med Ann Helen Børstad som virksomhetsleder. Det er Børstad som blir leder for den nye, sammenslåtte virksomheten.