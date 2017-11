- Vi må samarbeide mer

Nyheter

Det sier daglig leder i Næringsforeningen i Trondheimsregionen avdeling Malvik, Kaare Hagerup.

Han mener at vi i dag er for dårlig til å tilrettelegge for turisme.

Må utnytte cruiseturismen

– I hele regionen har vi et forbedringspotensiale, både når det gjelder å tilrettelegge for lokalbefolkning og når det gjelder å tilrettelegge for turister. Vi har internasjonal flyplass, vi har ei cruisehavn med 70-80 anløp i året i Trondheim. Det gir et voldsomt potensiale. Til neste år blir flere av cruiseskipene liggende halvannet døgn i Trondheim. Da blir hele regionen interessant for turistene, både Melhus, Klæbu, Malvik, Stjørdal og Meråker, sier Hagerup.

Savner samarbeid

–Hva må vi gjøre for å få disse turistene ut av Trondheim?

–Vi må ha noe som er attraktivt og som fenger. Vi har for eksempel jobbet med en slags Ladestien 2, som vil være en sammenhengende trassé rundt Selbusjøen hvor det er et utall av museer og muligheter for aktiviteter rundt. Det er også et stort potensiale når det gjelder å tilrettelegge aktiviteter knyttet til mat og brygging. Det er kjempespennende. Og vi ser at andre områder er kommet lengre enn oss, og har fått satt det mer i system, sier han.

Vi må rett og slett samarbeide mer, mener Hagerup.

–Vi må ha en gjennomgang av hvilke produkter de ulike kommunene har, og utvikle felles produkter. Samarbeidet i dag har en del mangler og vi har ingen felles promotering av regionen, sier Hagerup.

Har porten inn

Daglig leder i Stjørdal næringsforum, Jon Uthus, tror vi sitter på et mer unikt opplevelsesprodukt enn det vi er klar over.

–Porten inn til opplevelsesregionen har vi gjennom Værnes. Når turistene kommer hit er det vårt ansvar å bygge gull av det vi tror er gråstein. Vi har et mer unikt opplevelsesprodukt enn det vi er klar over. Måten vi bor på, måten vi lever på, måten vi er vertsskap på er noe av det vi er unike på, i tillegg til de naturgitte forutsetningene, sier Uthus.

Lokal mat

Han mener vi må finne ut hva vi kan få til av gode opplevelser i nedslagsfeltet.

–Så handler det om hvordan vi skal markedsføre produktet. Vi har Frosta, Tautra, Meråker med vintermulighetene og Stjørdal med lakseelva. Vi har masse lokal mat, og nå handler det om å ta vår plass, sier Uthus.

Også han mener det er behov for et sterkere nettverkssamarbeid mellom regionene og de som presenterer produktene.

–Vi har mye å gå på når det gjelder å synliggjøring, sier han.