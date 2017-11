Frifunnet for vold mot samboerens ekskjæreste

Nyheter

Episoden skjedde i en bolig i Stjørdal en ettermiddag i februar i fjor. Fornærmede og hans tidligere samboer lå i krangel om barnefordeling. Saken var i ferd med å bli brakt for retten. Det var i den forbindelse kvinnens nye kjæreste tok turen fra Trondheim til Stjørdal for å snakke med ekssamboeren.

Besøket endte i krangel og håndgemeng. Stjørdalsmannen ble påført flere skader. Det førte til at trondheimsmannen ble dømt for voldsbruk. Han ble dømt til fengsel i seks måneder og til å betale til sammen 220.000 kroner i oppreisning og erstatning til den fornærmede stjørdalsmannen.

Trondheimsmannen syntes dommen var urettferdig. Han anket saken til lagmannsretten der den ble behandlet forleden. Her ble mannen blankt frifunnet.

For det første konkluderer lagmannsretten med at skadene som stjørdalsmannen ble påført, ikke kunne være så omfattende som han hevdet. Den konklusjonen trakk lagmannsretten etter å ha gått gjennom de medisinske bevisene. Retten mener den fornærmede stjørdalsmannen ikke hadde skader som var forenlig med harde slag, spark og kvelningsforsøk.

Retten peker på at også tiltalte ble påført skader. Han hadde blant annet et stygt kutt på neseryggen. Tiltalte forklarte at fornærmede skallet til ham da han var på vei opp trappa for å snakke med stjørdalsmannen. Den historien ble bekreftet av et vitne som satt i bil utenfor.

Lagmannsretten er ikke i tvil om at tiltalte har utført vold mot stjørdalsmannen. Retten mener mannen likevel kan frifinnes fordi han ble utsatt for kroppskrenkelse først. Han ble skallet hardt i ansiktet. Skadene ble dokumentert med medisinske bevis.

Trondheimsmannen ble frifunnet for voldsbruk. Dermed ble han også frifunnet for kravet om skades- og oppreisningserstatning.