Helseministeren oppfordrer alle til å stille opp

Nyheter

Bent Høie kom til Stjørdal for å oppmuntre til oppslutning om HUNT4 i Nord-Trøndelag.

- Vi er avhengige av undersøkelsen for god planlegging av helsetilbudet framover, sa han.

Høie besøkte først ungdomsskolen, hvor han fikk se inn i en klasse som besvarte HUNT-spørreskjemaet om blant annet fysisk og psykisk helse.

Helseministeren fikk følge Linnea Meland Stenmark som fikk satt på seg aktivitetsmåler. Det har helseministeren også gått med den siste uka.

Stas å møte statsråden

Han møtte en politisk engasjert Linnea Meland Stenmark, som med T-skjorte og button viste et annet politisk ståsted. Hun er med i lokallaget for Rødt.

- Jeg kunne godt tenkt meg å stille Høie et politisk spørsmål, men det er helst på andre tema enn helse, sa ungdomsskoleeleven som syntes det var stas å møte statsråden.

To gutter i niendeklassen, Fredrik Benjaminsen (15) og Daniel Vold (15) fortalte at det gikk greit å besvare spørreskjemaet som følger med Ung-HUNT.

- Det var mange spørsmål, men ikke vanskelig, mente guttene.

Hadde stillesittende uke

Høie besøkte også HUNT-feltstasjonen i Kjøpmannsgata. Der fikk han blant annet lese av resultatet av uken med aktivitetsmåling.

Steinar Krokstad, leder for HUNT-undersøkelsen, lurte på om helseministeren hadde vært på sykkeltur i helga.

- Nei, men jeg gikk opp en ganske bratt fjelltopp, svarte Bent Høie.

Aktiviteten viste at helseministeren kompenserte i helga for en nokså stillesittende uke.

- En er litt mindre i aktivitet enn en liker å tro, kommenterte statsråden.

Som en gjennomsnittstrønder

Statsråden var ellers som en gjennomsnittstrønder, og det vil faktisk også si en gjennomsnitts nordmann, ifølge Krokstad.

I snitt per dag hadde Høie ligget 490 minutter, sittet 912, stått 203, gått 129, løpt eller jogget 0,3 minutter og syklet 3,7 minutter.

- Viktig for helseplanlegging

Helseministeren manet til at deltakelsen i HUNT-undersøkelsen i Nord-Trøndelag må opp.

- Den er utrolig viktig, for den gir kunnskap om helsetilstanden i befolkningen, og den gir og kunnskap om hvilke tiltak vi er nødt til å sette inn. Den er avgjørende for å kunne planlegge helsetilbudet framover. Og så er den jo grunnlag for både nasjonal og internasjonal forskning, så jeg er veldig takknemlig for de som stiller opp i undersøkelsen.

Håper flere sier ja

- Og så håper jeg at enda flere sier ja. For nå har vi sett at deltakelsen har sunket de siste gangene. Vi er nødt til å opprettholde en høy deltakelse for at vi skal ha så god verdi som vi ønsker. Så jeg oppfordrer alle til å stille opp, sa Bent Høie i Stjørdal tirsdag.

I følge med Høie kom også Line Miriam Sandberg, påtroppende statssekretær og kommunaldirektør Arve Paulsen.