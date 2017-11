Kommunen stopper ulovlig hogst på Husbyåsen

Nyheter

– Det har foregått begrenset hogst innenfor et spesialområde, en sone hvor vegetasjon og terreng skal bevares.

Det er Geir Aspenes, arealsjefen i Stjørdal kommune, som sier dette. Sonen som er vernet mot inngrep ligger ytterst på høydedraget, Husbyåsen i Stjørdal, både mot vest og sør.

Landskapselement

Det skal da være innenfor dette området at hogsten har foregått.

Aspenes presiserer at den hogsten som er registrert ligger utenfor tomtegrunnen for de nye boligene på Husbyåsen.

– Trolig er dette gjort av hensikt til utsikt. Uansett er hogsten gjort i et begrenset omfang innenfor et område, som ikke er regulert til boligformål. Det er her et landskapselement som er tatt vare på i reguleringsplanen. Området beskrives som en svært artsrik lokalitet, med blant annet edelløvskog. Det betyr at dette arealet har stor verdi som natur. Med andre ord, dette er areal som visuelt er svært viktig, og da også med naturkvaliteter. Dette skal vi ta vare på, sier Geir Aspenes.

Skjødselsplan

Han vil ikke ha flere inngrep i dette arealet, og sier det skal lages en skjødselsplan for sonen det er viktig å beskytte.

– Vi har varslet tomteselgere i dette området om å gi beskjed til tomtekjøpere om denne sonen det ikke skal gjøres inngrep i, sier Geir Aspenes.