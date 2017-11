Slik får ungdom tak i alkohol

Nyheter

14 prosent av stjørdalsungdommene svarte at de har vært beruset på alkohol siste år. I 2015 opplyste 19 prosent av ungdommene at de hadde drukket alkohol.

– Årets tall ligger rundt landsgjennomsnittet, og er lavere enn i fylket, sier SLT-koordinator Kari Christensen.

UNGDATA | Undersøkelsen ble gjennomført i vår, og alle ungdommer på ungdomsskoler og videregående skoler i Stjørdal er spurt.

Får av venner

Av de som har smakt alkohol siste år, har 36 prosent svart at de får av venner eller at vennene kjøper for dem.

34 prosent opplyser at de tar alkohol hjemme, mens 17 prosent svarte at de får av foreldrene. Og 16 prosent får av andre voksne, eller at voksne kjøper for dem.

– Det er gledelig å se at ungdommene i Stjørdal drikker mindre alkohol. Tallene fra undersøkelsen viser også at foreldrene er mindre tolerante enn før, sier rådmann Anne Kathrine Slungård.

Når det kommer til narkotika svarte 2 prosent av ungdommene at de har brukt hasj én gang eller mer siste år. Det ansjonale tallet ligger på 3 prosent.

Vold

12 prosent av ungdommene svarer at de er blitt utsatt for trusler om vold minst én gang siste år. Sammenlignet med for to år siden svarte 8 prosent ja på samme spørsmål.