Stjørdalsfirma vokser i rakettfart

Lokalisert på gården til Per Annar Ydstines ligger en av fylkets raskest voksende bedrifter. I 2016 omsatte firmaet for 17 millioner kroner og hadde en økning i omsetningen på 1317 prosent på de fire siste årene. Det var bra nok til å komme på en tredjeplass i DNs gaselleliste. Gasellene er Norges raskest voksende og mest vellykkede bedrifter. En gaselle må ha minst doblet omsetningen på fire år, og tjene penger. Hvert år kårer Dagens Næringsliv norske fylker og landets mest vellykkede gaseller.

Midt-Norsk Rør er grossist av vann og avløpsprodukter, og leverer til kunder over hele landet.

– Det er det desidert beste resultatet i Stjørdal kommune. De har funnet ut en ting om gasellebedriftene, og det er at det er først fremst god selskapsledelse og hardt arbeid, sa ordfører Ivar Vigdenes da han og rådmann Anne Kathrine Slungård var på bedriftsbesøk sammen med Jon Uthus i Næringsforumet i Stjørdal. For eierne Alf Olav Næsbø og Per Annar Ydstines stilte ikke i fintøyet, men i skikkelig arbeidstøy.

– Firmaet ble startet i 2013 og startet med at Per Annar begynte å kjøpe drensrør. Han så at dette var kurant og etter det har det bare tatt av helt. Og nå har vi etablert avdeling i Ringebu og leverer til hele landet, sier Alf Olav Næsbø og legger til at de også har planer om å opprette et kontor i Nord-Norge.

De mener at de tenker litt annerledes.

– Vi har et ønske om å bruke lokal leverandører der det er mulig. Pris sammen med leveringsdyktighet og service har vært viktig for at vi har lyktes. Mens konkurrentene bygger ned lager, så bygger vi opp lager, forklarer Per Annar Ydstines og legger til at de bruker flere lokaler firma både på transport og varer.

– Det eneste vi mangler for å være totalleverandør er det som kalles blådeler i bransjen. Dette er sluser og brannventiler, men vi arbeider med saken, sier Ydstines.

For tiden har firmaet tilhold på gården til Ydstines, men venter på behandling av et planlagt industriområde som Ydstines har til behandling for regulering i Stjørdal kommune. Området er på 40 mål og ligger langs E14 og strekker seg langs berghammeren fra Veidekke frem til Bergskleiva.

Kriterier for gasellebedrifter

Levert godkjente regnskaper

Minst doblet omsetningen over fire år

Omsetning på over en million kroner første år

Positivt samlet driftsresultat

Unngått negativ vekst

Vært aksjeselskap

Gasellebedrifter med plassering i fylket:

Stjørdal

3 Midt-Norsk Rør AS, varehandel, reparasjon av motorvogner 17,0 m 317% 15 Mt-Byggteknikk AS, bygge- og anleggsvirksomhet 94,0 m 201% 18 Stokke & Sivertsvik Bygg AS, bygge- og anleggsvirksomhet 11,9 m 297% 23 Zahl Distribusjon AS, transport og lagring 9,8 m 216% 24 Hjelpemiddeleksperten AS, varehandel, reparasjon av motorvogner 18,3 m 336% 33 Stjørdal Foto AS, varehandel, reparasjon av motorvogner 16,9 m 231% 53 Stjørdal Taxi AS, transport og lagring 63,2 m 953% 76 Vidar Grav AS, transport og lagring 8,4 m 115% 80 Miljøstyring AS, transport og lagring 5,6 m 143%

Meråker

12 Rypetoppen Adventurepark Meråker AS, forretningsmessig tjenesteyting 10,2 m 343% 70 Meråker Grønt AS, jordbruk, skogbruk og fiske 16,3 m 109%

Malvik