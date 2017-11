To pågrepet etter utforkjøring

Nyheter

Politiet pågrep tirsdag kveld to personer etter en utforkjøring ved Vikhammer i Malvik.

Politiet fikk melding om bilulykken like før kvart på seks tirsdag kveld. Meldingen gikk ut på at en bil hadde kjørt utfor vegen, men at ingen personer var skadd.

Politiet sendte en patrulje til ulykkesstedet. Men da politiet kom fram, hadde bilen allerede forlatt stedet.

Tips fra vitner førte til at politiet fikk lokalisert bilen og personene. To personer ble pågrepet mistenkt for kjøring i rus og besittelse av narkotika, melder politiets operasjonssentral.