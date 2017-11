Vil forebygge overgrep mot barn

Nyheter

Torsdag kveld arrangerer Redd Barna Stjørdal en temakveld i bibliotekamfiet der seksuelle overgrep mot barn er tema.

– Dette er et vanskelig tema, som Redd Barna ønsker å sette fokus på i årets «Forstyrringsuke». Dette er en uke som er ment å fungere forebyggende mot overgrep. Der emneknaggen #jeg er her, skal gjøre overgripere oppmerksom på at folk er mer observant og følger med, sier Trine Bjørnsen, som er leder i Redd Barna Stjørdal.

Foredrag

På temakvelden kommer blant annet Torhild Husby, som er barnevernspedagog og spesialist på seksologisk rådgivning.

– Hensikten er at man skal lære hvordan man snakker med snakker med barn om overgrep, og hva man skal gjøre hvis man avdekker seksuelle overgrep. Man får rett og slett praktiske råd om hva man skal gjøre. Dette er et vanskelig tema, og særlig vanskelig blir det hvis det skjer innad i familien.

I tillegg kommer også Camilla Engseset, som er Redd Barnas spesialrådgiver for barn på flukt.

– Det er mange barn som er på flukt som ofte kommer alene. Da er de ekstra sårbare og utsatt i forhold til overgrep, sier Bjørnsen.

Utstilling

«Forstyrringsuka» varer hele denne iuka, og er en landsomfattende kampanje.

– I forbindelse med denne er det også satt opp en utstilling i biblioteket, der man har plukket ut bøker og informasjon som omhandler temaet. Utstillingen blir stående hele denne uken, sier Trine Bjørnsen.