Årets kulturpris går til blues-gjengen

Nyheter

Komite for kultur, næring og miljø har i dag vedtatt at Blues in Hell er årets vinner av kulturprisen i Stjørdal.

Styreleder i Blues in Hell, Jon Uthus, sier at denne overrekkelsen kom overraskende.

- Dette var overraskende for oss alle som er involvert i bluesfestivalen på Hell. Men ikke mindre gledelig. Vi har fått fylkets kulturpris, og det er selvsagt godt å bli satt pris på at sine "egne", sier Uthus.

Han mener også at denne tildelingen viser at Blues in Hell betyr mye for folk på Stjørdal, men også for at kommunen skal bli en attraktiv bokommune.

- Jeg tolker det slik at vi betyr noe for Stjørdal, både for dem som kommer og for de som bor her. Så denne utmerkelsen gir oss energi til å jobbe videre med festivalen og alt det andre vi gjør, avslutter Uthus.

Begrunnelsen fra komiteen i forbindelse med tildelingen er som følger:

Blues in Hell er et av Stjørdals mest kjente kulturelle fyrtårn. Mange ildsjeler har over mange år bygd en solid nisjefestival for norske og internasjonale bluesartister.

Blues in Hell feiret i 2016 sitt 25 års jubileum. og arrangeres fortsatt årlig i Stjørdal med konsertscener på Scandic Hell og Kimen. Festivalen ble av bransje og publikum kåret som en av de beste bluesfestivalene i Norge i 2010. I en kåring samme år for alle bluesfestivaler i Europa fikk Blues in Hell 2 plass for ”best small festival”.

Blues in Hell har satt Hell på det musikalske verdenskartet.