Lokker menn med RBK-foredrag

Nyheter

Tirsdag 14. november kommer forfatter Geir Svardal til biblioteket på Vikhammer for å holde foredraget: Rosenborg i 100 år på 100 minutter.

– Vi ønsker å favne alle kommunens innbyggere og har vel ikke hatt så mange arrangement som trekker menn. Vi håper at Geir Svardal og RBK-historien vil trekke flere menn til biblioteket. Vi hadde suksess med foredrag om Liverpool for et par år siden, og da kom det litt andre tilhørere enn det som vanligvis dukker opp her hos oss, sier biblioteksjefen.

Geir Svardal har i høst gitt ut boka 100 år med RBK i forbindelse med klubbens 100 års jubileum. Han vil fortelle den eventyrlige historien om Rosenborg Ballklub, fra den første samlingen på Rosenborgsletta en ettermiddag i 1917 og fram til jubeldagene høsten 2016.

Geir Svardal er journalist i Adresseavisen, der han har skrevet om politikk, sport og utenriksstoff. Han har vært vaktsjef, reportasjeleder og korrespondent i London, og skriver nå i Ukeadressa. Han har tidligere skrevet I Rosenborgs hus (1997) og Historien om Rosenborg Ballklub (2007).