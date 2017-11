Nye regler for plombering av skytevåpen

Nyheter

Onsdag innførte Norge nye krav for deaktivering av skytevåpen, i tråd med EUs regelverk.

De gamle reglene for hva som kreves for at et skytevåpen kan betegnes som deaktivert, eller plombert som det også kalles, blir dermed helt erstattet.

Det skjer etter forordning fra EU-kommisjonen, som i desember 2015 vedtok felles retningslinjer for plomberingsstandarder og plomberingsteknikker for å sikre at våpen er gjort definitivt ubrukelige.

Dette for å hindre at det finnes smutthull internt i EU der standarden er dårligere.

– Hensikten med de nye reglene er at plomberte skytevåpen ikke skal kunne reaktiveres og dermed bli et skarpt våpen igjen. Det har vært saker hvor skytevåpen har fått fjernet plombering, og blitt benyttet, skriver Politidirektoratet i en pressemelding.

De betegner de nye reglene som tydeligere og mer presise enn de gamle, og viser til at de EU-retningslinjene er i tråd med anbefalingene som er gitt fra det norske våpenlovutvalget.

Å reaktivere et deaktivert våpen er straffbart og rammes av våpenloven.