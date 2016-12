Silje eller Emil kan stå for årets gjennombrudd

Onsdag ble nominasjonene til årets idrettsgalla på Hamar offentliggjort.

Og på lista over kandidatene til årets gjennombrudd finner vi håndballspiller Silje Katrine Waade og langrennsløper Emil Iversen.

Begge har slått seg inn i verdenstoppen i løpet av 2016.

EM-gull

Silje har gjort seg bemerket med storspill i Byåsen og på landslaget. Det hele ble toppet med sist helgs gullmedalje i EM i Sverige.

Hun og Byåsen har også kvalifisert seg til europacup-spill på nyåret, og nettopp det gjør at det er lite trolig at hun vil være tilstede på gallaen på Hamar.

For samme dag som gallaen arrangeres, 7. januar, spiller nemlig Byåsen bortekamp mot tyske SG BBM Bietigheim.

Silje er i tillegg nominert i klassene Årets lag og Årets navn, gjennom Håndballandslaget for kvinner.

Første verdenscupseier

Emil slo virkelig i gjennom sist vinter, der han tok sin aller første verdenscupseier på en sprint under Tour de Ski. Senere leverte han flere topplasseringer, og det hele toppet seg da han i mars knuste hele verdenseliten under et klassiskrenn i Montreal i forbindelse med Tour of Canada.

Alle de gode løpene sist sesong førte til at Emil Iversen fikk plass på landslaget foran denne sesongen.

Han har også startet årets sesong brukbart, men 2. plass i finske Ruka som beste plassering.

Emil er heller ikke tilstede på gallaen i januar, da han deltar i Tour de Ski.

De andre nominerte i kategorien "Årets gjennombrudd" er:

Filip Ingebrigtsen - friidrett

Marcus Kleveland - snowboard

Marte Olsbu - skiskyting

Karsten Warholm - friidrett

Her kan du se alle nominasjonene til Idrettsgallaen

Mange gode kandidateter

- Det er mange gode kandidater i alle klassene, så alle de nominerte er i godt selskap. Det er oppløftende å se at selv i et år hvor målene for OL i Rio ikke ble nådd, så er det en lang rekke gode prestasjoner som blir fremhevet gjennom nominasjonene. Ekstra gøy er det med nykommerne i «Årets gjennombrudd». Det er flott å se at det kommer opp nye utøvere, og at det er en fin bredde i norsk toppidrett. Det er en svært krevende oppgave å sette ulike idrettsprestasjoner opp mot hverandre, og det vil alltid være grunnlag for diskusjon om hvem som skal være nominert blant mange sterke kandidater, sier Øvrebø.

Juryen består av Karen Marie Ellefsen, Hanne Haugland, Lise Klaveness, Kjetil André Aamodt og Jan-Erik Aalbu og altså juryleder og toppidrettssjef, Tore Øvrebø.