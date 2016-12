Prøver noe nytt med Storlirennet

– Vi er hele tiden opptatt av å utvikle Storlirennet. Derfor har vi laget en egen klasse for dem som ønsker å gå rennet i klassisk stil, sier Per-Øyvind Torvik.

Han er sponsorsjef for det 36 kilometer lange turrennet fra Storlien i Sverige til Grova Skisenter i Meråker. Rennet har vært gått i fri stil i mange år, men i 2017 vil de som ønsker å gå rennet i klassisk stil få et eget tilbud. 2017-rennet arrangeres søndag 26. mars som er en helg senere enn vanlig.

– Vi unngår kollisjon med verdenscupavslutninga i Falun og da er håpet at noen av landslagsløperne stiller til start i Storlirennet, sier Per-Øyvind Torvik.

Søndagstur

– Vi vil sende av gårde klassiskdeltakerne en time før selve rennet starter. Hvor mange som vil gå rennet i klassisk stil vet vi ikke, men dette tilbudet er et forsøk på å utvikle rennet. Jeg er ganske sikker på at det det er de som vil bruke god tid å benytte Storlirennet som en fin søndagstur. Husk at de aller yngste som starter én time tidligere, kan gå i fri stil, sier Torvik i arrangørklubben IL Varden Meråker.

Sammen med noen av hovedsamarbeidspartnerne, NTE, Coop Storlien, høyfjellshotellet på Storlien og Sparebank 1 SMN, tilbyr arrangørene egne deltakerpakker. Også det er nytt i 2017-utgaven av rennet som ble arrangert første gang i 1938 med Bernhard Kvernmo som vinner.

I fjor var det IL Varden Meråkers Emil Iversen som vant herreklassen mens Maria Strøm Nakstad fra Byåsen var raskeste dameløper. I år var det rundt 700 deltakere i Storlirennet som gikk i et ufyselig vær.

(Saken fortsetter under bildet)



Fint mål

– Vi i banken vil tilby egne pakker til både egne ansatte og kunder som ønsker å gå Storlirennet. Rennet er et fint mål for dem som går på ski gjennom vinteren, sier banksjef Lill Bente Totland i Sparebank 1 SMN.

Banken vil også være behjelpelig med å markedsføre turrennet, og der spiller tidligere langrennsstjerne og bankansatt Eldar Rønning en viktig rolle.