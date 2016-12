Stortalentet er inne i sin siste sesong for Stjørdals-Blink

Jenter 15-landslagsspilleren i fotball fra Stokkmoen i Stjørdal har hele karrieren spilt på guttelag, men i 2018 blir hun førsteårs juniorspiller og da mener hun det kan være i tøffeste laget, ikke minst fysisk, å spille sammen med og mot gutter mellom 17 år og 19 år.

Trondheims-Ørn

– Og hvis du fortsatt er fotballspiller om ett år, hvor går ferden etter 2017-sesongen?

– Det er mye som tyder på at det blir Trondheims-Ørn, sier tiendeklassingen ved Stokkan Ungdomsskole som rett over nyttår skal i samtaler med Mads Pettersen, hovedtrener i Trondheims-Ørns rekruttgruppe, om veien videre på fotballbanen.

Rett før jul fikk Tuva Minde besøk hjemme i Stokkmoveien av salgssjef Anders Eggen og energirådgiver Stig Frode Mære i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE).

Eksklusivt fat

– Vi er her fordi vi skal overrekke Tuva det synlige beviset på at hun fikk NTE sin talentpris sist sommer. Det fikk hun vite under Storsjøcupen i Østersund i begynnelsen av juli. Men nå har vi med oss et glassfat som hun skal få. Og det er et eksklusivt fat. Det er laget av stein som ble tatt ut da vi bygde kraftstasjonen i Follafoss. Og det er Hadeland Glassverk som har produsert fatet som finnes i få eksemplarer. Det gis bort til personer som slutter i NTE og til talentprisvinnere, sa Anders Eggen da han overrakte 15-åringen fatet. Selv var Eggen en meget habil fotballmålvakt for levangerklubben Nessegutten og Rosenborg på 1970- og 80-tallet. Han utgjør juryen for talentprisen sammen med Mære og Trønder-Avisas sportsredaktør Geir Jenshus.

Penger

I tillegg til fatet fikk hun en sjekk på 10.000 kroner. Sjekken fikk hun overrakt rett etter en kamp mellom Stjørdals-Blink og naboklubben Remyra i gutter 15-klassen under Storsjøcupen.

– Årsaken til at Tuva vant talentprisen er først og fremst hennes holdninger som ligger i bunn av alt hun gjør. Hun er meget treningsvillig og gjør sine medspillere gode med sin spillestil, sier Stig Frode Mære.

Lierne og Firenze

I går deltok Tuva i innendørsturneringen Sinkbøtta i Fosslia Fjellhall i Stjørdal. I dag går turen til familien hytte i Lierne hvor hun skal feire nyttår sammen med familien sin. I midten av januar skal hun til Firenze i Italia hvor hun skal være med det norske U16-landslaget som skal spille to treningskamper mot Italia. Utover året er det flere landslagstiltak som Tuva kan bli med på. I april er det en turnering i Polen, det åpne nordiske mesterskapet arrangeres i Finland i juni og i september er det EM-kvalifisering i Ungarn.

– Og senere i høst skal det spilles treningskamp mot Sverige, men jeg vet ikke hvor, sier Tuva Minde.

Tverrfløyte og medisin

Tuva Minde spiller på flere strenger. Eller mer nøyaktig fløyte. Hun har de siste fem årene nemlig spilt tverrfløyte ved den kommunale kulturskolen.

– Foretrekker å spille klassisk musikk selv, men hører en del på gammel rockemusikk. Ellers så er jeg glad i å lese klassiske romaner og være sammen med venner, sier Tuva Minde som trolig begynner ved Ole Vig videregående skole hjemme i Stjørdal til høsten.

– Målet er å studere medisin når jeg er ferdig med videregående skole, sier Tuva Minde som kom til Norge 16 måneder gammel. Hun kom fra et område sørvest i Kina, ikke så langt fra grensen til Vietnam.

Sammen med Sara

Alternativet til Ole Vig videregående skole er Strinda videregående skole i Trondheim som har egen fotballinje.

– Men mye tid på reising til og fra Trondheim gjør Strinda-alternativet mindre attraktivt, sier Tuva-pappa John Gunnar Minde (59) som har fulgt datterens fotballkarriere gjennom hele oppveksten siden starten i 2009. Og alltid på lag med gutter. De siste par sesongene har hun hatt selskap av Sara Hastadklev på 2001-årgangen hos Stjørdals-Blink etter at Hastadklev kom fra IL Nybrott foran 2015-sesongen.