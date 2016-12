Utsetter avgjørelsen om sin håndballframtid

I begynnelsen av januar vil det bli avgjort om Silje Katrine Waade (22) blir Byåsen-spiller de neste to årene, ifølge styreleder Oddvar Aardahl i Byåsen Håndball Elite.

Planen var å få avklart stjørdalingens situasjon før jul, men nå har det altså blitt noen dagers utsettelse.

Mener det er for tidlig

Waade hadde sitt internasjonale gjennombrudd under EM-sluttspillet i Sverige før jul der hun bidro i aller høyeste grad til at Norge ble europamester etter å ha slått Nederland 30–29 i finalen. Spesielt så fikk hun ros for forsvarsjobbingen hun gjorde under mesterskapet.

I kontrakten med Byåsen står det at hun kan forsvinne allerede den 31. mai i 2017. Men Byåsen-leder Aardahl mener at det er for tidlig for 22-åringen å gå til en større klubb allerede nå. Han ønsker at Waade blir i Byåsen i to år til før hun eventuelt søker håndballykken utenlands.

Silje Katrine Waades innsats i EM førte også til at hun er blitt nominert til årets gjennombrudd under den direktesendte idrettsgallaen på Hamar lørdag 7. januar. Også langrennsløper Emil Iversen fra Meråker er blant de seks nominerte i kategorien årets gjennombrudd.

Opptatt

Men verken Waade eller Iversen vil være til stede selv under idrettsgallaen. Iversen er opptatt med Tour de Ski-innspurten i Italia mens Waade og Byåsen spiller den første kampen i gruppespillet i EHF-cupen, borte mot tyske SG BBM Bietigheim, lørdag 7. januar.