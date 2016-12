Svømte inn 10.000 kroner

Svømmere var i alderen mellom 13 år og 18 år og den enkelte utøver hadde på forhånd inngått egne sponsoravtaler for deltakelse på Langsvøm. Sponsorene bidro med en viss sum på hver distanse. De 15 ungdommene svømte til sammen 135.000 meter, noe som ga over 10.000 kroner til klubbkassa. Disse pengene skal gå til aktiviteter for medlemmene i klubben i løpet av 2017.

Flere arrangerer

– Flere svømmeklubber i begge trøndelagsfylkene arrangerer Langsvøm for sine utøvere i jule- og nyttårshelga, men ikke alle har i tillegg sponsoravtaler og svømmer inn penger til klubbkassa, sier hovedtrener Ina Sørensen-Skjervold i Stjørdals-Blinks svømmegruppe, til Blad-Sporten.

Fruktkurv

Det var også trekning av fruktkurv blant sponsorene og premier til svømmerne. Imponerende er det også at en av stjørdalsklubbens medlemmer, Linn Helene Smørholm, var forhindret fra å delta på langsvøm lille julaften. Hun svømte derfor 10.000 meter under en treningsøkt uka før jul. Meget sporty gjort!

Samarbeid

Foruten klubbens egne svømmere deltok også svømmere fra Levanger og Verdal Svømmeklubb på langsvøm 23. desember. Klubbene fra Verdal og Levanger har et pågående samarbeid med Stjørdals-Blink og svømmerne fra alle tre klubbene skal også bruke jula til å trene sammen.

Andre året

Dette var andre året at Stjørdals Blink svømmegruppe arrangerte Langsvøm med sponsor.

– Vi i svømmegruppa takker alle sponsorer og opplyser om at arrangementet er kommet for å bli. Så her blir det nye muligheter i forbindelse med julen 2017. Det gjelder både for svømmere og sponsorer, sier en fornøyd Ina Sørensen-Skjervold.