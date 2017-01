Gode åpningsetapper av Harsem og Iversen

De to første av de seks etappene ble unnagjort i Val Müstair i Sveits, 1.600 meter over havet, lørdag og søndag og begge meråkerløperne ligger på femteplass i sammendraget når det er fire etapper igjen av kraftprøven. Harsem er en del av Team Veidekke Trøndelag mens Iversen er på allroundlandslaget.

Hviledag i går

I går var det hviledag i Tour de Ski mens det er to etapper i Oberstdorf i Tyskland i dag og i morgen. I dag står fellesstart med skibytte på programmet både for kvinnene og herrene. Harsem & Co. skal gå to ganger fem kilometer mens Iversen og hans medkonkurrenter går to ganger ti kilometer. I morgen er det 10 kilometer jaktstart i fri stil for kvinnene mens mennene går 15 kilometer jaktstart i samme stilart.

Harsem fire

På lørdagens sprint i fri stil imponerte Harsem da hun ble nummer fire i finalen mens Iversen ble nummer seks i herrefinalen. Stina Nilsson fra Sverige vant sprinten foran Maiken Caspersen Falla og Heidi Weng. Det var for øvrig aller første gang Kathrine Rolsted Harsem var i en sprintfinale i en verdenscupkonkurranse. Hun vant også sitt semifinaleheat i høyden i Val Müstair.

Det er Ingvild Flugstad Østberg som leder kvinneklassen etter to etapper. Hun er 10 sekunder foran Heidi Weng. Østberg vant søndagens fem kilometer fellesstart i klassisk stil der Harsem ble nummer sju, slått med 28 sekunder av Gjøvik-jenta. I sammendraget ligger Harsem 51 sekunder bak leder Østberg. På tredjeplass ligger Stina Nilsson, 23 sekunder bak Østberg mens finske Krista Pärmäkoski på fjerdeplass er kun ni sekunder foran Harsem.

Ustiugov

Sergey Ustiugov fra Russland vant både sprinten og søndagens 10 kilometer fellesstart i klassisk stil. Russeren leder i sammendraget, 18 sekunder foran Martin Johnsrud Sundby. Emil Iversen på femteplass er 1,09 minutter bak Ustiugov.

Hang med lenge

På søndagens fellesstart hang Emil Iversen godt med i tre av de fire 2,5 kilometer lange rundene i Val Müstair, men i den siste runden måtte han slippe tetklyngen og 25-åringen kom i mål 18 sekunder bak vinner Ustiugov.

–20 sekunder er greit å tape. Jeg har respekt for høyden og som i fjor mangler jeg det siste giret i starten. Jeg følte meg ikke sliten da jeg kom i mål, men følte at jeg gikk med bremsene på, sa Iversen til TV 2 etter løpet. Emil Iversen er ok fornøyd med åpningen av 2016-/2017-utgaven av Tour de Ski. Tour de Ski avsluttes med to etapper i Val di Fiemme i Italia fredag og lørdag.