Iversen på 11. plass på fellesstarten

Han var åtte sekunder bak russeren Sergey Ustiugov som tok sin tredje strake etappeseier.

I sammendraget ligger Iversen på sjetteplass mens Ustiugov leder, 29 sekunder foran Martin Johnsrud Sundby.

Sundby ble nummer to etter å ha blitt slått i spurten av Ustiugov på fellestarten over to ganger 10 kilometer i tyske Oberstdorf.

Dario Cologna fra Sveits ble nummer tre, rett bak Sundby.

Onsdag er det 15 kilometer jaktstart i fri stil i Oberstdorf. Torsdag er det hviledag.

Tour de Ski avsluttes med tre etapper i Val di Fiemme i Italia fredag, lørdag og søndag.