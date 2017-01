Slik er status i Stjørdals-Blink før oppkjøringen starter

Siste sesongs lagkaptein Ivar Skjerve har gitt Stjørdals-Blink Fotball (SBF) beskjed om at han gir seg med fotball. Nå flytter han til Finnmark der han skal jobbe og drive med jakt og fiske, et ønske han har hatt lenge.

Det bekrefter SBFs sportslige leder Håvard Fuglem til Stjørdalens Blad. SBF skal spille i 3. divisjon i år.

– Ivar har sagt til oss at han har hatt et ønske om å flytte til Finnmark der han blant annet kan drive med to av sine lidenskaper, jakt og fiske, sier Håvard Fuglem.

Han sier også at Skjerve har ingen planer om å spille fotball under Finnmark-oppholdet. Ivar Skjerve har vært mye skadet den siste sesongen.

Ut og inn

Det er spillere både på vei ut og på vei inn i Stjørdals-Blinks a-stall. Midtbanespiller Lars Martin Husby og midtstopper Jonas Følstad havner trolig i andredivisjonsklubben Byåsen.

– Lars Martin har vanskeligheter med å få kabalen studier og fotball i Stjørdal til å gå opp mens Følstad ønsker fortsatt å spille fotball i 2. divisjon, sier Fuglem som er i en god dialog med Byåsen vedrørende duoens overgang.

Mats Lillebo trener med førstedivisjonsklubben Ranheim og Ranheim ønsker seg Stjørdals-Blink-spissen i a-stallen.

– Hvis Mats, eller andre Stjørdals-Blink-spillere for den saks skyld, ønsker å prøve seg i første divisjon, er det ikke i vår interesse å holde spillere igjen. Vi ønsker å gi spillere sjansen på et høyere nivå, sier Fuglem.

Fiske

I forhold til Ranheim så er det flere momenter som spiller inn. Forrige sesongs midtstopper i Stjørdals-Blink, Vegard Fiske, har ett år igjen av sin kontrakt med Ranheim etter å ha vært utleid til Stjørdals-Blink i halvannen sesong.

Stjørdals-Blink ønsker å ha med seg Fiske videre, men forholder seg til at han er Ranheim-spiller. I tillegg er tidligere Stjørdals-Blink-spiller og Rosenborg-junior Jakob Talmo Tromsdal på vei til bydelsklubben i Trondheim.

– Både når det gjelder Lillebo og Tromsdal er det ifølge reglene til Norges Fotballforbund (NFF) snakk om å motta trenings- og utdanningskompensasjon for de to spillerne, sier Fuglem.

Når det gjelder Lillebo har også moderklubben Fram krav på kompensasjon.

Satser ungt

I løpet av den siste uka er både sisteårsjuniorene Snorre Bakken Aas og Sander Mathias Malum Opheim og førsteårssenior Børge Sonflå fra Meråker tatt opp i a-stallen.

– I tillegg vurderer vi en annen junior, Håvard Lundemo, sier Fuglem. Det er litt usikkerhet rundt Lundemo ennå på grunn av at han nylig er blitt operert og at han ikke er i trening ennå.

Andre som har undertegnet kontrakter er målvakt Jørgen Vordal og utespillerne Sander Erik Kartum, Jørgen Sollihaug, Sondre Hopmark Stokke, Tom-Rune Hønnås, Markus Balstad Husby og Bjørnar Hove. Også veteranen Nedzad Sisic er ønsket med videre som en konkurrent til Sondre Hopmark stokke om spissplassen.

– I løpet av uka håper jeg også å få på plass kontrakter med ytterligere noen av spillerne som var med i fjor, sier Håvard Fuglem som også jobber med tre, fire eksterne spillere.

Midtstoppermangel

– Det ser ut som om vi kan havne i en situasjon med få midtstoppere. Hvis Jonas Følstad drar til Byåsen og Vegard Fiske ikke blir med, så står vi plutselig uten våre faste midtstoppere fra 2016-sesongen, sier Fuglem.

Han vil ikke gå ut med navn på aktuelle spillere, men at en midtstopper står høyt oppe på ønskelista er ingen hemmelighet.

– En spiller som Snorre Bakken Aas er et kjempetalent som midtstopper, men vi kan ikke forvente at han blir forsvarssjef i år selv om jeg har tro på at han bli en meget god tredjedivisjonsspiller allerede nå, sier Håvard Fuglem som også antyder at sideback Bjørnar Hove kan bli prøvd som midtstopper.

Målvakter

– Vi har også fått tidligere Surnadal-målvakt Steinar Bæverfjord Ranheim. Han er treningsvillig, ung og lovende og han trente med Ranheim i hele fjor høst, sier Fuglem som også har valgt å avslutte samarbeidet med målvakt Tobias Midtlyng som kom til Stjørdals-Blink fra Tønsberg i fjor sommer.

Fjorårets ene målvakt Johannes Stokke er blitt målvaktstrener i Stjørdals-Blink og ifølge Fuglem får han en meget god duo i Ranheim og frostingen Jørgen Vordal å ta hånd om.

Stjørdals-Blinks a-stall, under ledelse av nytrener Are Tronseth, har årets første fellesstrening førstkommende mandag, 9. januar.