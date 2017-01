Ole Morten Iversen fra Meråker føyer seg inn i en kort rekke av norske trenere i svensk langrenn. Han mener at tonen og entusiasmen er annerledes i Sverige enn i Norge.

Faren til Norges landslagsløper Emil Iversen ble hentet inn som Sveriges kvinnelandslagstrener foran denne sesongen. Så langt har det gått svært så bra, og Stina Nilsson leder Tour de Ski foran fredagens femte etappe i Toblach.

Iversen har ikke merket de store forskjellene på Norge og Sverige, men noen de er der.

– Du har vært trener i mange, mange år. Er det noen store forskjeller mellom Norge og Sverige når det gjelder trening og tankegang?

– Nei, og det visste jeg egentlig på forhånd. Treningsmessig er det ikke store forskjeller. Treningsfilosofien er lik både i timer og prosenter. Treningsmessig har nordmennene vært dyktigere på en del ting enn de svenske i de siste årene, og det er noe jeg som nordmann kan komme med input på. Det gjelder delvis det med presisjon på intensive treninger, og at vi er litt mer nøye på at all hardtrening ikke skal være knallhard. Det har det kanskje vært en tendens til i Sverige gjennom noen år. Litt vel mye av treningen har vært litt for hard. Jeg har lagt vekt på litt mer hurtighetstrening for eksempel. Ellers er det veldig likt, sier Iversen til NTB.

Humør

Iversen har også merket en annen forskjell.

– En annen forskjell er at i de svenske miljøene jeg møter, så er det en litt mer positiv entusiasme. Det er god tone om det så gjelder trenermøter eller i skiforbundet. Det er annerledes enn i Norge. Ikke det at vi er sure og grinete i Norge, men vi er kanskje litt mer nøkterne og alvorlige enn svenskene. Det er en mer gjennomgående positiv ånd i Sverige, synes jeg.

Han synes også at han er blitt svært godt mottatt på motsatt side av kjølen.

– Det har jeg sagt fra dag én. Jeg synes at svenskene er trivelige folk, og de er også veldig dyktige. Jeg er imponert over både folk, system, struktur og alle jeg har møtt. Det har vært en stor fornøyelse. Jeg synes det er veldig bra å være norsk trener i Sverige for tiden. Vi er veldig fornøyd med sesongen så langt, og da tenker jeg ikke bare på Stina (Nilsson) og damene, men hele det svenske teamet. Vi er veldig godt fornøyd sammenlignet med i fjor. Starten har vært god, og det ser lovende ut.

Få

I nyere tid har det vært ikke vært mange trenere fra Norge i svensk langrenn. Inge Bråten og Arild Monsen er to relativt ferske eksempler. Åke Jönsson var kretslagstrener i Sør-Trøndelag på 80-tallet før han ble norsk landslagstrener. I dag er Anders Byström trener for Norges rekruttlandslag.

– Hvorfor har det vært så få ”overganger?”

– Det er vel slik i Sverige som i Norge at vi har mest tro på at vi kan det meste selv. Her har det nok skjedd en endring i de siste årene. I Norge er det jo svensker i smøreteamet. Åpenheten er blitt større.

Artig

– Nå må det være ekstra artig å være svensk trener siden Stina Nilsson er så god. Har du gjort noe spesielt med henne, eller hun bare et naturtalent?

– Hun er nok naturtalent, og jeg har ikke gjort noe spesielt. Hun har fått et år til på seg, blitt eldre og fått enda et år til med trening. Hun er blitt bedre på mange ting. Det er ikke bare én ting som er blitt gjort annerledes i hvert fall. Hun virker som en veldig komplett langrennsløper som har underprestert på distanserenn i forhold til forutsetningene hun har.

– Hvorfor det?

– Nei, det vet jeg ikke. Jeg har inntrykk av at hun var litt sliten sist sesong, ikke overtrent, men ikke i form gjennom hele sesongen. Kanskje handlet det om litt lite overskudd, jeg vet ikke.

– Kan hun bli god på 15- og 30 kilometer også?

– Ja, for all del. Så langt er hun best på litt kortere løp og fellesstarter, det er det som er hennes største fortrinn, men gi henne et år eller to til så er jeg sikker på at hun vil gå like fort på en tremil som en femkilometer.

– Og da snakker vi om Therese Johaug og Marit Bjørgen-nivå?

– Ja, hun vil helt sikkert være ei som er med og preger internasjonal kvinnelangrenn i mange år framover.