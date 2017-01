I dag starter Fredrik og RBK hardkjøret

I dag, mandag, gjennomfører stjørdalingen Fredrik Midtsjø (23) og hans lagkamerater i Rosenborg den første fellesstreningen sesongen 2017.

To dager senere setter Rosenborg-troppen seg på flyet til den spanske ferieøya Gran Canaria og to ukers treningsleir ifølge klubbens hjemmeside. Under oppholdet blir det kun treninger, ingen kamper.

Internasjonal motstand

Vel hjemme fra Gran Canaria venter den første av åtte treningskamper. Motstander i Abrahallen på Sveberg i Malvik lørdag 28. januar er nabo og førstedivisjonsklubb Ranheim.

Så følger bortekamper mot god internasjonal motstand, Salzburg fra Østerrike søndag 5. februar og danske FC København lørdag 11. februar.

Så kommer allsvenske Sundsvall til Abrahallen lørdag 25. februar, før Midtsjø & Co. tar turen innom Malmö og kamp mot allsvenske Malmö FF søndag 5. mars på vei til treningsleir i Marbella i Spania.

Generalprøve

Under treningsleiren fra 6. til 13. mars skal Rosenborg møte finske Helsinki torsdag 9. og islandske Hafnarfjörður søndag 12. mars.

Generalprøven før seriestart spilles mot Brann i Bergen onsdag 29. mars. Serieåpningen hjemme på Lerkendal mot Odd er søndag 2. april.