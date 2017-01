Fikk speakerjobben på årets Landsskytterstevne

Standplass A/S, som styres av stjørdalingen Tor Idar Aune, har vært speaker på Landsskytterstevnet (LS) siden 2006. Nå har Tor Idar Aune også fått jobben på årets LS i Førde. Det frivillige Skyttervesen (DFS) har inngått en ny avtale som gjelder speaker, arena og storskjermproduksjon på LS.

Glad for avtale

– Vi er svært glad for at vi har fått en ny avtale med Tor Idar Aune, som gjennom mange år har gjort en glimrende jobb med arenaproduksjonen på LS. Jeg vil også berømme hans nåværende arbeidsgiver, Norges Skytterforbund, som gir han mulighet til å gjøre denne jobben for DFS, sier generalsekretær Jarle Tvinnereim til DFS sin hjemmeside.

Blir anbudskonkurranse

Skytterstyret har gjort vedtak om at det i 2017 skal gjennomføres en ny anbudskonkurranse på disse tjenestene fra og med 2018 når LS arrangeres i Tor Idar Aunes hjemby.