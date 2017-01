Sparker i gang sesongen mot Mo

Stjørdals-Blink åpner 2017-sesongen med hjemmekamp mot et gammelt bekjentskap, Mo IL, på Nye Blinkbanen andre påskedag, mandag 17. april.

Siste gang Stjørdals-Blink og Mo IL spilte i samme avdeling var på slutten av 1990-tallet. Men i 1983, daværende 2. divisjon og norsk fotballs nest høyeste nivå, møttes de to klubbene. Ved sesongslutt hadde begge klubbene 17 poeng, men Mo IL på 9. plass havnet foran stjørdalingene på bedre målforskjell i bunnen av tabellen. Dermed rykket Stjørdals-Blink ned sammen med Aalesund og Bodø/Glimt mens Mo IL berget plassen. Det var for øvrig Molde som vant avdeling B. 2. divisjon besto nemlig av to avdelinger den gang.

Moldetur

I 2017-sesongens første bortekamp skal Stjørdals-Blink møte moldeklubben Træff lørdag 22. april. Spennende kan det bli i aller siste serierunde når Stjørdals-Blink tar turen til Steinkjer for å møte hjemmelaget på Guldbergaunet. Ifølge spillselskapet NordicBet er Stjørdals-Blink den største favoritten til å vinne avdelingen mens Strindheim og Rosenborg 2 ligger nærmest stjørdalsklubben. Tillerbyen, Sverresborg og Mosjøen er de tre klubbene som spillselskapet har minst tro på.

Kampene

De øvrige kampene til Stjørdals-Blink i 2017:

H = Hjemme. B = Borte

29. april: Rosenborg 2 H

6. mai: Strindheim B

13. mai: Sverresborg H

20. mai: Kolstad B

27. mai: Tillerbyen H

3. juni: Orkla B

10. juni: Verdal H

17. juni: Molde 2 B

24. juni: Junkeren H

1. juli: Mosjøen B

22. juli: Steinkjer H

29. juli: Mo IL B

5. august: Træff H

12. august: Rosenborg 2 B

19. august: Strindheim H

26. august: Sverresborg B

2. september: Kolstad H

9. september: Tillerbyen B

16. september: Orkla H

23. september: Verdal B

30. september: Molde 2 H

7. oktober: Junkeren B

14. oktober: Mosjøen H

21. oktober: Steinkjer B

Alle kampene er i utgangspunktet satt opp på lørdager klokken 16.00.