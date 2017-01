Silje og laget vant viktig kamp

Silje Katrine Waades lag, Byåsen Elite, har som mål å ta ta medalje i årets eliteserie. Da var det et viktig skritt å rive Glassverket ned fra andreplassen i kveld.

Byåsen som lå på fjerdeplass på tabellen gikk opp og tok plassen, mens Glassverket måtte ta steget ned til tredje.

Silje Waade og Emilie Hegh Arntzen blir gjort litt ekstra stas på før kampstart for at de vant EM-gull med Norge like før jul, skriver Adressa.no, som fulgte kampen.

Lagene gikk til pause på stillingen 12 - 11 etter en spennende førsteomgang. Byåsen med et lite overtak.

Silje Waade omtales gjerne som "forsvarsspesialisten". Hun bidro også i angrep, og satte inn 3 mål.