Eirik støtter Eirik med treningsutstyr

Friidrettsutøver Eirik Lindø (22) fra City Stjørdal HSL blir nå støttet med treningsutstyr av daglig leder og navnebror Eirik Paulsen (45) på MX Sport i Stjørdal. Det er han fornøyd med.

To år

– Eirik er mye innom butikken her og handler utstyr. Jeg har lagt merke til prestasjonene hans på friidrettsbanen de siste par årene og fikk lyst til å være med på å støtte ham, sier Eirik Paulsen. Avtalen mellom de to Eirik`ene har to års varighet.

– Denne avtalen er den første sponsoravtalen min. Men jeg er på jakt etter flere sponsorer, sier Eirik Lindø. Han åpner trolig friidrettssesongen med et innendørsstevne i Steinkjerhallen neste lørdag, 21. januar. Der deltar han på 200 meter og i lengde.

Målbevisst

– Hvorfor er det så viktig å ha sponsor?

Svaret kommer like raskt som en start på 100 meter hos friidrettsutøveren fra Stjørdal.

– Må ha sponsor for å bli best, sier Lindø som trener seks ganger i uka. Nå på vinteren blir det innendørstreninger ved et treningssenter i Stjørdal. Han tar nemlig ikke sjansen på å bevege seg utendørs på glatte vinterveier.

Trenere

Hans trenere er far og sønn Vikvang, Roar og Karl Anders.

– Men de har det travelt for tiden så nå får jeg litt hjelp av pappa`n min Oscar Lindø, sier den målbevisste 22-åringen som til daglig jobber hos Rema 1000 på Evja.

Han er en allsidig friidrettsutøver og har følgende personlige rekorder:

Liten ball: 65,90 meter

100 meter: 13,02 sekunder

200 meter: 26,06 sekunder

400 meter: 66,00 sekunder

Lengde: 4,78 meter

– Resultatet i liten ball er norsk rekord i min klasse mens 200-metertiden er satt uten startblokk, sier Eirik Lindø.

Abu Dhabi i 2019

Han deltok i Special Olympics Summer Games i Los Angeles i USA sommeren 2015 der han kom hjem med en gullmedalje. Nå er det neste store målet Special Olympics Summer Games i Abu Dhabi i mars 2019.

– Men før den tid er det både europa- og verdensmesterskap i løpet av 2018 som jeg har lyst til å delta i, sier Eirik Lindø. Han kommer også til å stille i stevner både her i Norge og i de svenske og danske mesterskapene.

Duell

– Og i løpet av sommeren i år skal jeg ha en løpsduell med Eirik, sier Eirik og sender et lurt blikk i retning herr Paulsen.

– Jeg tror jeg har en mulighet til å slå ham på 100 meter. Blir det 200 meter så blir det nok verre, sier Eirik Paulsen som ifølge seg selv var en habil løper i ungdommen. Men det er en stund siden for 45-åringen.