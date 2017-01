Oppgradering i Åre-bakkene

Åre kommune og Skistar har store planer, melder Trønderavisa.

De ser nå på en ny planløsning for hele området. De ser på en helt ny plan både for parkering, leiligheter og butikker, samt en rullebane fra Torget. Det er i sammenheng med dette at Skistar nå ser på muligheten for en ny gondol-løsning med to stoppestasjoner før toppen av skianlegget, ifølge avisa.

Mens kabinbanen kan ta 400-500 personer i timen, kan en gondol ta mellom 3000 og 4000 personer i timen.