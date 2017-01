Tuva og Norge utklasset Italia

Stjørdals-Blinks Tuva Minde (15) spilte de siste 15 minuttene da Norges jenter 16-landslag i fotball slo Italia hele 5-0 i en privatlandskamp i fotball i Firenze i Italia fredag formiddag. Stjørdalsjenta kom inn for Vikings Marthine Østenstad i det 65. minutt på stillingen 3-0 til Norge.

Til daglig spiller Tuva Minde på Stjørdals-Blinks gutter 16-lag.

- Vi gjennomførte en god kamp. Vi fikk gjennomført i kampen det vi har trent på de siste dagene, sa Tuva Minde til bladet.no etter kampen.

Norge og Italia møtes igjen i Firenze søndag ettermiddag.

Oppholdet i Firenze er J16-landslagets tredje tiltak sammen, og derfor håper landslagstrener Lena Tyriberget på å se en positiv utvikling på banen fra jentene.



– Jeg håper at vi klarer å bygge videre på vår spillestil, identitet og kultur. I tillegg ønsker jeg at vi skal få satt spillet vårt ordentlig mot en god internasjonal motstander og vise gjennom de to kampene at vi har et høyt internasjonalt nivå inne, sa Tyriberget til fotball.no etter at troppen ble tatt ut rundt juletider i fjor.