Silje Katrine tar tre nye år i Byåsen

Stjørdalsjenta Silje Katrine Waade (22) slo gjennom for fullt internasjonalt da hun bidro sterkt til at Norge tok EM-gull i desember. Hun har vært ønsket av andre klubber, men mandag ettermiddag skrev hun under på en ny treårsavtale med Byåsen.

– Vi er selvfølgelig kjempefornøyd. Det er utrolig viktig at vi beholder Silje i klubben, sier styreleder i Byåsen, Oddvar Aardahl til Stjørdalens Blad.

Sa nei til København

Styrelederen forteller at ledelsen i klubben har mottatt én konkret henvendelse på 22-åringen. Det var fra danske København.

– De var i kontakt med oss både i romjula og rett over nyttår. Men heldigvis ser Silje nytten av å utvikle seg videre hos oss i Byåsen, sier Aardahl.

– Flere klubber som har tatt kontakt?

– Ikke konkret. Men vi vet at flere har hatt Silje på radaren.

– Gledens dag

Sist søndag ga Byåsen-spiller Emilie Hegh Arntzen beskjed om at hun forlater klubben etter årets sesong.

– Derfor er det ekstra viktig at Silje blir med oss videre. Man vet aldri før signaturen er på plass, men jeg følte meg rimelig sikker på at vi skulle bli enige, sier Oddvar Aardahl.

– Silje er i god utvikling, og nå skal hun være med på å bidra til Byåsens vei mot toppen i norsk håndball og videre i europacupen. Dette er en gledens dag, legger han til.

Stjørdalens Blad har forsøkt å få tak i Silje Katrine Waade, men hun har ikke besvart våre henvendelser.