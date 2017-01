Går til Ranheim

Fotballspiller Mats Lillebo går fra 3. divisjonsspill med Stjørdals-Blink til 1. divisjonsklubben Ranheim.

- Det stemmer det. Vi er blitt enige med Ranheim om en overgang for Mats. Vi har en politikk som sier at spillere som ønsker å prøve seg på et høyere nivå, skal få muligheten til det, sier sportslig leder Håvard Fuglem i Stjørdals-Blink Fotball.

Mats Lillebo kom til Stjørdals-Blink fra moderklubben Fram i 2012.

I 2016-sesongen i 2. divisjon spilte han 26 kamper og laget 8 mål.

Sin beste sesong i Stjørdals-Blink-drakta hadde han trolig i 2014 da han i løpet av 25 seriekamper laget imponerende 42 mål.

Han har også vært aktuell for Ranheims 1. divisjonsrival Levanger, men valgte altså bydelsklubben fra Trondheim som sitt neste steg i fotballkarrieren.

Stjørdaling og tidligere Stjørdals-Blink-spiller Jakob Talmo Tromsdal skal også spille for Ranheim kommende sesong.

- Men Tromsdal skal først fullføre europacupspill med Rosenborgs juniorlag før han skriver under for Ranheim, sier Håvard Fuglem.

I forbindelse med begge overgangene er det snakk om en utdanningskompensasjon til Stjørdals-Blink for Tromsdal og til Stjørdals-Blink og Fram for Lillebos overgang til 1. divisjonsklubben.