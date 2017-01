Forsterker laget i serieinnspurten

Bakspiller og playmaker Hanna Ronglan (20) skal spille for SHK ut sesongen.

- Dette gjør vi for å stå bedre rustet gjennom andre del av sesongen, sier SHK-trener Bjørn Blomquist. Hanna Ronglan kommer fra miljøet rundt Levanger Håndballklubb (LHK), men har spilt for trondheimsklubben Utleira i høst. Etter noen SHK-treninger har hun bestemt seg for bli SHK-spiller. Foreløpig ut sesongen.

Belastning

- SHK har som ambisjon å være i posisjon for opprykk til 2. divisjon. Vi håper å klare det denne sesongen, blant annet for å optimalisere utviklingen av våre unge spillere. Med den belastningen enkelte spillerne har hatt med spill i 3. divisjon og den landsomfattende Lerøy-serien for 18-årslag, føltes det både riktig og naturlig å finne en spiller som forsterker laget, sier sportslig leder Stein Arne Olsen i SHK.

Gamle kjente

- Jeg kjenner Hanna fra min tid i LHK och kjenner hennes styrke som spiller. Hun har et stort potensial. Hun har kraft og tempo, et raskt skudd og er sikker på straffekast. Hun er en seriøs utøver og kommer garantert til å bidra mye, sier Bjørn Blomquist.

Artig igjen

- Hvorfor SHK, Hanna?

- Jeg gikk litt lei av håndball i fjor høst og var litt usikker på fremtiden. Nyttårsaften ringte Bjørn og vi hadde en grei prat. Vi ble enige om at jeg skulle være med på et par treninger med SHK. Jeg følte med en gang at dette var noe jeg ville være med på. Nå skal jeg gjøre det jeg kan for å høyne nivået på laget både i kamp og trening. Nå synes jeg håndball er artig igjen og jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Hanna Ronglan.

Debut søndag

På grunn av studiesituasjonen kommer hun til å trene med laget tre ganger i uka. SHK-debuten kommer allerede i lokaloppgjøret mot Malvik Håndballklubb i Stjørdalshallen førstkommende søndag.

- Jeg kommer nok til å være litt nervøs, men jeg gleder meg stort, sier Hanna Ronglan.