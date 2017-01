Meråkertrio til verdenscup

Emil Iversen (25), Marthe Kristoffersen (27) og Kathrine Rolsted Harsem (27) fra IL Varden Meråker er tatt ut til kommende helgs verdenscupkonkurranser i langrenn i Falun.

Det er sprint i fri stil lørdag i Falun. Søndag er det 15 kilometer fellesstart for kvinner og 30 kilometer fellesstart for menn i klassisk stil i den svenske VM-byen fra 2015.

- Vi har hatt et svært vanskelig uttak til denne verdenscuphelgen, sier landslagssjef Vidar Løfshus til Norges Skiforbunds hjemmeside. Utfordringen gjelder spesielt på herresiden da dette er den siste helgen med verdenscupkonkurranser for VM-kandidater før laget til VM til Lahti skal tas under NM på Lygna.

- På lørdagens sprint får vi stille med kun seks menn, understreker Løfshus. Det betyr at sterke navn som Pål Golberg (verdenscupleder sprint), Ola Vigen Hattestad og Petter Northug ikke er uttatt til dette rennet. Pål Golberg, som skal gå fellesstart søndag, er reserve til skøytesprinten. Petter Northug vil få muligheten på 30 km klassisk fellesstart dersom noen melder forfall.

Blant kvinnene er det stor spenning knyttet til hvem som skal starte for Norge under sprinten i VM i Lahti. Her er både Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Mari Eide og Kathrine Rolsted Harsem gode kandidater som vil kjempe skulder mot skulder om en best mulig plassering lørdag.



Disse 20 utøverne stiller for Norge:

Menn, sprint

Emil Iversen, IL Varden Meråker

Sindre Bjørnestad Skar, Bærums Verk/Hauger IF

Håvard Solås Taugbøl, Lillehammer Skiklub

Finn Hågen Krogh, Tverrelvdalen IL

Eirik Brandsdal, Kjelsås IL

Johannes Høsflot Klæbo, Byåsen IL

30 km klassisk fellesstart

Sjur Røthe, Voss IL

Hans Christer Holund, Lyn Ski

Pål Golberg, Gol IL

Didrik Tønseth, Byåsen IL

Finn Hågen Krogh, Tverrelvdalen IL

Emil Iversen, IL Varden Meråker

Martin Johnsrud Sundby, Røa IL

Niklas Dyrhaug, Tydal IL

Kvinner, sprint

Marit Bjørgen, Rognes IL

Ingvild Flugstad Østberg, Gjøvik Skiklubb

Astrid Uhrenholdt Jacobsen, IL Heming

Kathrine Rolsted Harsem, IL Varden Meråker

Mari Eide, Øystre Slidre IL

Maiken Caspersen Falla, Gjerdrum IL

Heidi Weng, IL i Bul

15 km klassisk fellesstart

Marit Bjørgen, Rognes IL

Ingvild Flugstad Østberg, Gjøvik Skiklubb

Maiken Caspersen Falla, Gjerdrum IL

Astrid Uhrenholdt Jacobsen, IL Heming

Marthe Kristoffersen, IL Varden Meråker

Kathrine Rolsted Harsem, IL Varden Meråker

Heidi Weng, IL i Bul