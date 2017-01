Utklasset naboen - nå kommer toppkampen

- Andre halvdel av sesongen har startet meget bra med glade, motiverte, tente og effektive spillere. 79 mål og kun 36 baklengsmål på de to første kampene beviser det, sa en fornøyd SHK-trener Björn Blomquist etter utklassingen av naboen fra andre siden av fylkesgrensa.

Emma Eidem Olsen og Emma Valstad ble mestscorende for Stjørdal Håndballklubb (SH) med åtte mål hver mot naboene fra Malvik.

To debutanter

Stjørdalsklubben stilte med to debutanter i lokaloppgjøret, målvakt Ida Flakne og utespiller og firemålsscorer Hanna Ronglan.

- Ida har en redningsprosent på over 40 mens Hanne har mange målgivende pasninger i tillegg til de fire målene, sier Blomquist som også kunne glede seg over at flere av spillerne viste gode takter mot MHK. Det er gode nyheter foran toppkampen mot Charlottenlund Håndball Elite 2 i Charlottenlundhallen førstkommende søndag ettermiddag.

Tettrio

I toppen av tabellen er det nå tre lag som har skilt seg ut. Charlottenlund leder med 26 poeng mens Selbu og SHK følger rett bak med 24 poeng hver. Alle tre lagene har spilt 14 av 22 kamper.