Dette er Stjørdals-Blinks nyeste spiller

Bjørn-Otto Willassen (23) er klar for spill i Stjørdals-Blink Fotball. Han satte signaturen sin på kontrakten tirsdag kveld.

– Jeg har et godt inntrykk av klubben så langt, og det er mange flotte folk her. Dette blir spennende, sier han til klubbens hjemmeside.

Willassen kommer fra Lofoten og har spilt for klubber som Bodø/Glimt, Notodden og Harstad. I fjor spilte han 4. divisjonsfotball i Kattem.

Flere spillere på vei

Sportslig leder for a-laget i Stjørdals-Blink, Håvard Fuglem, forteller at 23-åringen ble fristet til å satse skikkelig på fotball igjen.

– Bjørn-Otto er en rask høyrekant eller høyre indreløper. Han forsterker oss og er en veldig bra spiller, sier Fuglem til Stjørdalens Blad.

Lofotværingen har fått jobb hos DNB Eiendom i Stjørdal.

Håvard Fuglem jobber fortsatt med å forsterke stallen ytterligere.

– Vi vil ha inn to eller tre spillere til. Vi jobber konkret med en kantspiller, og har også mål om å få inn én eller kanskje to midtstoppere, sier han.

Augdal blir Lillebo-erstatter

Planen er å bruke Marius Augdal mer sentralt i banen i årets sesong. Derfor er Fuglem fornøyd med at nysignerte Willassen, som er en potensiell kantspiller, er klar for klubben.

– Vi ser for oss at Marius blir en ren erstatter for Mats Lillebo. Marius har spilt en del på kanten, men nå vil vi flytte han mer inn i banen, sier Håvard Fuglem.

Lillebo skrev nylig under for 1. divisjonsklubben Ranheim.

