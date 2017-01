Forbannet Iversen etter at han tapte spurten

De norske sprinterne øynet seier på skøytesprinten i svenske Falun lørdag ettermiddag, men italienske Federico Pellegrino ble for sterk. Emil Iversen fra Meråker kom på andreplass.

På oppløpet hadde både Iversen, Simen Bjørnestad Skar og sprintkometen Johannes Høsflot Klæbo alle en mulighet til seier, men Pellegrino var aller sterkest. Han strakk foten fram til seier, like foran Iversen. Bjørnestad Skar tok tredjeplassen.

– Faen, var det første Emil Iversen sa da han ble intervjuet av NRK etter sprintfinalen.

I form

Meråkerbyggen kom først ut på oppløpet og så lenge ut til å vinne skøytesprinten. Men italienske Pellegrino kom sterkt mot slutten og var en skolengde foran over målstreken.

– Det er bra å bli nummer to, men jeg kommer til å irritere meg en stund over de dårlige spurttakene jeg hadde på slutten. Jeg får ta med meg det positive. Jeg er i form og leverer på bestilling, men det er ikke hver dag man er så nær å vinne et verdenscuprenn, sa Iversen til NRK.

Nå skal det svært mye til om han ikke får VM-sprinten i finske Lahti i februar.

– Det har aldri vært tvil om det, svarte Iversen med et lurt smil.

Håvard Solås Taugbøl, Eirik Brandsdal og Finn Hågen Krogh maktet ikke å ta seg til lørdagens finale.

Røk ut i kvartfinalen

Blant kvinnene kunne Stina Nilsson juble over seier på hjemmebane. Hun spurtslo Maiken Caspersen Falla. Heidi Weng gikk inn til tredjeplass.

IL Varden-utøveren Kathrine Rolsted Harsem måtte si takk for seg i kvartfinalen.