Vant «hatoppgjøret» med slips

I helga arrangeres grendeturneringen i volleyball på Skatval.

- Dette var et såkalt hatoppgjør, og for oss betyr det mye å vinne, smiler Ingar Norvik.

Blandadrops vant 2-0 i sett over motstanderlaget Fasteraune etter settsifrene 20-19 og 20-18, og oppgjøret ble dermed så jevnt og dramatisk som det skal være når to nabolag møtes.

- Begge lag er med og arrangerer grendeturneringen, og derfor er det prestisje i disse opgjørene. Det var imidlertid så jevnt at det kunne gått begge veier, innrømmer Norvik.

Skjorte og slips

Både Fasteraune og Blandadrops er blant de lagene som kan kjempe i toppen av turneringen, men det finnes også en annen gjev pris som gir heder og ære.

- Det gis premie for beste utkledning, og vi valgte å spille med skjorte og slips, sier Norvik.

De siste årene har grendeturneringen opplevd nedgang i antall deltagende lag.

14 lag og fullt seriespill

I år braket 14 lag sammen fordelt på to ulike nivåer. Ett for dem som spiller for hyggens skyld, og nivå én for lag med sportslige ambisjoner.

- Vi er to færre lag enn i fjor, og opplever en minkende oppslutning de senere årene. I år har vi utvidet turneringen slik at den starter fredag kveld og fortsetter lørdag. Alle lag får spille minst seks kamper ettersom vi kjører full serie for hvert nivå, noe vi håper er med på å bidra at turneringen blir mer attraktiv, sier Norvik.

Lørdag kveld avgjøres det hvilket lag som vinner den tradisjonsrike turneringen.