Håndballherrene gikk på sesongens tiende tap

Bjørnar ble for tøffe i Bjørnarhallen lørdag ettermiddag og vant 31-23. Stillingen ved pause var 16-14 til hjemmelaget.

– Det var jevnt i 1. omgangen. Bjørnar rykket fra i starten, mens vi hentet dem inn igjen mot slutten av omgangen. Men i starten av 2. omgangen skrudde de opp tempoet. Vi ble litt ufokuserte, sier Simen Isachsen, som scoret ett av målene.

Mange utvisninger

Stjørdals-Blink pådro seg ifølge Isachsen sju tominuttere mot Bjørnars ene.

– Vi mister rett og slett litt fokus, sier han.

Sammen med to andre Blink-spillere måtte han for øvrig forlate hallen ti minutter ut i 2. omgang for å rekke et fly. Da ble det tøft for bortelaget å ta poeng denne gangen.

TABELL | Her er tabellen i 2. divisjon avdeling 3!

Serielederen neste

Søndag 5. februar venter Fyllingen/Bergen 2 i Stjørdalshallen. Bergenslaget topper avdelingen med 13 seirer og ett tap.

– Det blir knalltøft, mens hvis de har en dårlig dag og vi en god dag, så er det kanskje mulig. Vi skal iallfall gå ut på banen og krige, understreker Simen Isachsen.