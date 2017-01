Stjørdals-Blink fikk med seg vandrepokalen hjem

Stjørdals-Blink Fotball fikk med seg vandrepokalen hjem etter seier i den 30. utgaven av Magnar Lundemos Minnecup i Meråkerhallen i helga.

– Det ble ei bra helg og vi kom i gang med skikkelig konkurranse igjen. Vi har jo ikke spilt noen treningskamper ennå. Minnecupen er en artig cup å være med i, og resultatene ble jo brukbare også, sier trener Are Tronseth, som ledet laget fra sidelinja sammen med assistenttrener Terje Sandmæl.

Slo ut Lånke

Turneringsseieren ble imidlertid delt med Charlottenlund. Finalen i år besto av en trelagsserie med Stjørdals-Blink, Charlottenlund og Orklas andrelag.

Etter at alle kampene var spilt, sto både Blink og Charlottenlund med like mange poeng og helt lik målforskjell. Lagene delte pengesummen for første- og andreplassen, mens stjørdalingene fikk med seg vandrepokalen til klubbhuset på Nye Blinkbanen.

Are Tronseths menn sto med tre seirer og én uavgjort etter gruppespillet fredag kveld. I 12-delsfinalen ble Aasguten slått 2-1, mens det ble 3-0-seier over Byneset i 6-delsfinalen.

Lånke sto på motsatt banehalvdel i 3-delsfinalen. Storebror viste seg sterkest og gikk greit videre til finaleserien med sifrene 3-0.

– Ser bra ut

Stjørdals-Blink-trener Are Tronseth er godt fornøyd med tingenes tilstand for øyeblikket.

– Vi har fått på plass de fleste av de vi skal ha med videre, og jeg synes det ser bra ut. Mange spillere går mot en god sesong, og vi har noen unge, lokale gutter som virkelige er gode fotballspillere, sier han.