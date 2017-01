NM i ski til Meråker i 2019

IL Varden Meråker er tildelt Ski-NM 2019. Dette besluttet Skistyret under onsdagens møte i Oslo.

Mesterskapet i langrenn er planlagt til månedsskiftet januar/februar 2019. Meråker var en av to NM-søkere. IL Varden Meråker er en meget erfaren arrangør som tar på seg både små og store arrangement. Grova Skisenter er tradisjonelt et snøsikkert og velegnet anlegg for denne type mesterskap.

- Skistyret mente det var Meråkers tur i år. IL Varden Meråker er en solid søker og en god kandidat for et Norgesmesterskap i langrenn del 1. Klubben har en dyktig og erfaren arrangørstab, og det er stor langrennsinteresse i idrettslaget og i bygda, sier skipresident Erik Røste i en pressemelding.

IL Varden Meråker har arrangert første del av NM tidligere, sist gang i 2007.

En gledens dag for Meråker

Beskjeden om tildeling av NM i ski i 2019, er selvfølgelig godt mottatt i Meråker. Øyvind Slungård sier at de er meget godt fornøyd med at Norges Skiforbund viser dem tillit.

- Dette er gledens dag for hele Meråker. Nå skal vi starte planleggingen, slik at mesterskapet blir bra, sier en meget glad Slungård.

Konge!

Det var kommentaren fra Emil Iversen (25) da han fikk vite at hjembygda er tildelt ski-NM i 2019. Mesterskapet blir arrangert nærmest rett utenfor stuedøra til landslagsløperen som seiler opp som en av de største norske medaljekandidatene under ski-VM i Lahti om en liten måned.

Junior-NM tildelinger

Det var flere tildelinger dagens styremøte. Skistyret tildelte NM langrenn for junior i 2018 til Steinkjer Skiklubb. Skistyret tildelte også NM langrenn for junior i 2019 til Alvdal IL, Tynset IF og Fåset IL.