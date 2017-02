1.256 tilskuere så Silje sitte på benken hele kampen

I samfulle 60 minutter satt stjørdalingen Silje Katrine Waade på Byåsens innbytterbenk i oppgjøret som de vant komfortabelt 32-20 over Sola foran 1.256 tilskuere i Stjørdalshallen onsdag kveld.

De siste syv-åtte minuttene uttrykte publikum sin misnøye med at håndballyndlingen fra Stjørdal ikke fikk spilletid. "Silje må utpå", ljomet det taktfast blant tilskuerne, uten at treneren ville etterkomme ønsket.

Hjemmepublikummet ville så gjerne hedre Silje etter hennes flotte innsats under EM-sluttspillet i Sverige i desember i fjor.

Viktig

- Silje er så viktig for oss, og vi har viktige kamper lørdag, onsdag og neste lørdag. Hun har en liten hevelse i kneet og kunne spilt i dag, men da er det ikke sikkert vi kunne anvende henne i de neste kampene, sier Arne Högdahl.

Måtte spare juvelen

Den tyske serielederen SG BBM Bietigheim kommer til Nidarøhallen lørdag i en avgjørende kamp for at Byåsen skal komme seg videre i EHF-cupen. Det var hovedgrunnen til at Waade ble spart.

- Jeg forstår at folk er skuffet, men jeg må tenke på resultatene fremover. Vi måtte spare juvelen, sier treneren.

Kjedelig

Silje Katrine Waade kunne selvsagt tenkt seg å spille på hjemmebane, men forstår utmerket godt trenerens vurderinger.

- Det er litt synd og litt ekstra kjedelig at jeg ikke kan spille i Stjørdalshallen, men det er fint at andre på laget får spilletid. Vi spiller god håndball, og holder Sola nede på 20 mål. Jeg håper publikum gledet seg over Byåsen og ikke bare meg, sier Waade.

Høyrebacken innrømmer at hun hørte publikums rop om at hun måtte få spilletid.

- Denne gangen måtte jeg ta vare på helsa, men det kan bli flere muligheter i fremtiden. Det var verdt å spare seg foran lørdagens kamp, hvis det kan gjøre at vi kommer videre i europacupen, sier Waade, som før kampen ble hedret av moderklubben Remyra med blomster og gratis adgang til Stjørdalshallen til evig tid.