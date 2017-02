Bronse-Harsem trosset smertene

IL Varden Meråker-løperen gikk et meget sterkt renn, og var i mål kun 15 sekunder bak sølvvinner Ingvild Flugstad Østberg. Opp til norgesmester Marit Bjørgen skilte det ytterligere ett minutt.

Noen minutter etterpå kom Harsem til pressesonen med en stor ispose på den venstre albuen. En betennelse har skapt trøbbel for 27-åringen den siste tiden, og tvang henne til å stå av 15-kilometeren under verdenscupen i Falun sist helg.

Onsdag trosset hun smertene på Lygna og fikk betalt i form av en NM-medalje. Nesten viktigere var det imidlertid at hun holdt Astrid Uhrenholdt Jacobsen og og Ragnhild Haga bak seg - med tanke på å få gå samme distanse i Lahti-VM i slutten av måneden.

Albuen må ha ro

Harsem våger imidlertid ikke tro på at hun blir tatt ut til karrierens første VM før hun ser det svart på hvitt.

- Jeg har i hvert fall gjort det jeg kunne, så blir det spennende å se hva de velger å gjøre. Det var i hvert fall veldig gøy å være foran de det var viktig å være foran i dag, sa Harsem.

Tankene rundt den vonde armen forsøker hun å skyve unna.

- Jeg prøver ikke å ha fokus på det. Det er en betennelse, så det er konstant dunking der inne. Men når du går skirenn, har du så mye adrenalin, at du kjenner det ikke. Det er annen smerte som er i fokus da, sa hun.

Ta det med ro

- Hva gjør du for å bli kvitt betennelsen?

- Så lenge jeg bruker armen, går ikke betennelsen over. Etter helgen skal jeg gi den litt ro, så satser vi på at det går over, sa Harsem - og tilføyde:

- Det er ikke noe brudd eller brist, så jeg må bare ta hensyn. Det gjelder å ise ned etter trening, få behandling og ta litt smertestillende på natten, sa hun.

Klokt å bryte

Avgjørelsen om å bryte 15-kilometeren i Falun sist helg kan ha vært nøkkelen til onsdagens bronsemedalje.

- Ifølge leger og fysioterapeuter jeg har snakket med, var det veldig lurt å bryte. Men det satt veldig langt inne. Det er andre gang i mitt liv at jeg bryter et skirenn. Det er ikke noe gøy, sa Harsem.

- Du kunne blitt tvunget til å stå over dette rennet dersom du hadde gått til mål?

- Ja, det ble sagt. Selv vet jeg ikke.

Harsem ble vraket fra landslaget foran inneværende sesong etter å ha slitt i fjor vinter. Nå peker pilene igjen rett vei.

- Det som betyr mest for meg er å bevise at jeg kan. I fjor trodde jeg ikke på noen ting, så det var viktig å få tilbake litt selvtillit, sa Harsem etter onsdagens NM-bronse.

Norges Skiforbund har opplyst at VM-uttaket offentliggjøres etter lørdagens NM-øvelser på Lygna. Harsem er klar på hvilke distanser hun ønsker å gå i Lahti.

- 10 kilometer klassisk og skøytesprint, sier 27-åringen som fyller 28 år førstkommende tirsdag.