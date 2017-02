Gikk seg rett inn i VM-diskusjonen

Det ble ingen stor spenning i hvem som skulle ta gullet da kvinnene innledet NM på ski med 10 km klassisk torsdag. Marit Bjørgen var i en klasse for seg, og vant med over 1 minutt.

Spenning om sølv og bronse

Men større spenning var det om hvem som skulle ta de neste plassene og dermed stå bedre rustet når VM-uttaket gjøres i helga.

Katrine Rolsted Harsem åpnet hardt, og lå tidlig på andreplass. Nå fikk hun etter hvert hard kamp av Ingvild Flugstad Østberg om andreplassen, og den kampen tapte Harsem mot slutten.

Men viktigst var det at hun slo Astrid Uhrenholdt Jakobsen med åtte sekunder og sikret bronsemedaljen.

NRK-kommentator Torgeir Bjørn var tidlig ute med å si at dette var et godt løp og en viktig medalje for Harsem.

- Men denne tredjeplassen tok hun et langt steg mot VM-troppen og sjansen for å få gå 10 km klassisk i Lahti, sier Bjørn

Østberg slo Harsem med 14 sekunder, mens Jakobsen kom åtte sekunder bak Harsem igjen.

Marthe i siget

Men det var ikke bare Katrine av de lokale løperne som gjorde sine saker bra på åpningsdistansen.

Marthe Kristoffersen bekrefter på at hun er vei tilbake i det ypperste selskap, og sikret seg femteplassen.

Hun var knappe 10 seksunder bak Harsem i mål. Dessverre er det uansett liten sjansen for at Marthes navn ligger i potten til landslagsledelsen når de skal plukke ut hvem som skal til VM senere i vinter.

Tredje løper fra IL Varden Meråker, Anniken Jørgensen, endte på en 22. plass.

Det betyr at meråkerjentene viser form, og at de blir særs vanskelig å slå på søndagens NM-stafett.