Marthe gikk seg også inn i VM-diskusjonen

27-åringen fra IL Varden Meråker suste inn i kampen om VM-billettene med femteplassen på 10-kilometeren i klassisk stil.

Meråkerjenta har flere tunge sesonger, og var i fjor nær ved å avslutte karrieren. Nå smiler igjen livet som langrennsløper til Kristoffersen, som innledet NM på Lygna med en råsterk femteplass.

I mål var hun slått med snaut halvannet minutt av norgesmester Marit Bjørgen, men opp til bronsevinner og klubbvenninne Kathrine Rolsted Harsem skilte det ikke mer enn snaue ti sekunder.

Også Harsem er godt inne i VM-diskusjonen og ligger foran Marthe per i dag.

Snuste på medalje

Underveis fikk Kristoffersen beskjed om hun snuste på en medalje.

- Da tenkte jeg «hva!». Jeg ble til slutt slått av Astrid med ett sekund og Kathrine med ti. Det er litt surt, men herregud, jeg er kjempefornøyd. Kroppen føltes veldig bra og det var artig å gå skirenn, smilte Kristoffersen til bladet.no etter målgang.

På spørsmål om det var «gode, gamle Marthe» som nå er tilbake, svarte 27-åringen:

- Jeg vet ikke. Det er så lenge siden jeg har kjent på hvordan hun var, så jeg husker det nesten ikke. Men kroppen fungerer kjempebra.

Tunge sesonger

Marthe Kristoffersen er den første til å innrømme at de foregående sesongene har vært preget av mye motgang.

- Jeg sa i fjor at jeg skulle legge opp, så dette føltes veldig godt. Nå angrer jeg ikke på den avgjørelsen som ble tatt da, sa hun.

At hun med onsdagens sterke femteplass meldte seg på i kampen om en plass i VM-troppen, vil hun imidlertid ikke ta for gitt.

- Jeg tenker at jeg er ett minutt og 24 sekunder bak Marit, og at Astrid også er foran meg. VM tenker jeg ikke så mye på. Jeg skal gå fire løp her under NM, så får vi se hva som skjer etterpå, sa hun.

Norges Skiforbund har varslet at uttaket til mesterskapet i Lahti offentliggjøres etter lørdagens NM-øvelser på Lygna.

Ikke som turist

- Når hadde du sist en så god følelse etter et skirenn, Marthe?

- Etter jul i Lahti tenkte jeg at dette var skikkelig bra, og deretter har det egentlig vært sånn etter hvert eneste renn. I dag er jeg superfornøyd, og med femteplass må man bare smile, sier hun.

- Bør du med til VM?

- Nei, jeg er nummer fem i dag. Det er fire som får gå denne distansen i VM, svarte Kristoffersen, som ikke vil være med til Lahti som turist.

- Det er ikke like stas å reise dit bare for å få VM-klærne. Jeg vil gå renn også, sa hun.

Norgesmester Marit Bjørgen gledet seg stort på Kristoffersens vegne etter onsdagens opptur.

Bjørgen glad

- Hun har hatt noen tunge år. Det startet med kyssesyken, og siden har ikke kroppen spilt helt på lag. Jeg synes det var veldig artig å ha henne med på verdenscupen forrige helg. Hun er ei kjempejente å ha med. Det er utrolig artig å se at hun lyktes, sa langrennsdronningen fra Rognes.

- Det at hun kommer tilbake og går fort igjen, er kjempebra. Vi trenger alle de jentene som kommer opp og går fort, tilføyde hun.