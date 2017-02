Sæternes-seier i intern Meråker-kamp

Jørgen Sæternes Ulvang ble beste IL Varden Meråker-løper på 15-kilometeren i klassisk stil under ski-NM torsdag. Han endte som nummer 48.

I mål var 22-åringen slått med nesten fire minutter av norgesmester Didrik Tønseth. Selv hadde han ikke den helt gode følelsen.

- Det var tungt, sa Jørgen Ulvang Sæternes etter målgang.

Trøsten var at han ble beste løper fra meråkerklubben. Nærmest seg hadde han Gaute Iversen. Han ble til slutt nummer 52, slått med åtte sekunder av Ulvang.

- Det gikk bra for min del, så dette var en opptur. Jeg hadde tunge dager forrige rennhelg, så det var godt å føle at man fikk godt et godt renn igjen, oppsummerte han.

Thomas Albertsen Dahlen fulgte på 53.-plass, mens Truls Torvik ble nummer 97 av de 144 som fullførte rennet. Sistnevnte tok seg helt ut og kastet opp i målområdet.

- Det gjør jeg bestandig etter skirenn. Jeg blir bare så sliten, smilte Torvik da han kom til pressesonen.

97.-plassen var han i alle tilfeller fornøyd med.

- Jeg opererte et kne i fjor sommer, så jeg er fornøyd med bare å kunne gå på ski, smilte Torvik.

Torstein Buan Røvik og Magnus Gjemse ble henholdsvis nummer 110 og 111, mens Mats Iversen og Morten Torvik endte på 116.- og 144.-plass.