Marthe-skryt fra landslagstreneren

Norges Skiforbund offentliggjorde langrennstroppen til verdensmesterskapet på ski i Lahti i Finland under ski-NM på Lygna lørdag ettermiddag. Emil Iversen er ikke overraskende tatt ut blant herrene, mens Kathrine Rolsted Harsem er i kvinnetroppen. Begge er fra IL Varden Meråker. Marthe Kristoffersen fra samme klubb er hjemmeværende reserve.

Flott NM av Marthe

- Marthe har gått veldig fort her, og har gjort et veldig flott NM. Det er veldig artig at hun er tilbake der hun var for noen år siden. Dersom hun skulle ha erstattet noen i troppen, måtte det nesten ha vært Ragnhild Haga. Hun har samtidig to femteplasser fra verdenscupen, og det har ikke Marthe. I tillegg er Ragnhild foran Marthe også i dag, sier landslgstrener Roar Hjelmeset. Kristoffersen ble nummer fem på lørdagens fellesstart med skibytte på Lygna. Haga endte på plassen foran.

- Ragnhild er heller ikke sikker på å få gå noen renn i VM, og da ville Marthe stilt enda lenger bak i køen. Dermed ble det vanskelig å finne plass til henne, sa Hjelmeset, som ikke ønsker å sende løpere til Finland som risikerer å bli rene VM-turister.

To Harsem-distanser

Kathrine Rolsted Harsem innledet NM med to bronsemedaljer og styrket kraftig sitt VM-kandidatur i dagene før lørdagens uttak. Overfor bladet.no bekrefter landslagstrener Roar Hjelmeset at IL Varden Meråker-løperen først og fremst må sikte seg inn på å gå to distanser i Lahti.

- Kathrine er først og fremst aktuell på 10 kilometer klassisk og sprint, sa han.

- Betyr det at hun er trygg på å få gå de distansene?

- Nei. Det er hun ikke. Men det er de som er mest aktuelle, sier Roar Hjelmeset.

Det betyr trolig at Harsem må vise form også i verdenscuprennene i Otepää om to uker for å sikre seg plass i de to VM-konkurransene.

VM i Lahti i Finland arrangeres mellom 22. februar og 5. mars.