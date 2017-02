Silje Katrine Waades vanskelige valg etter EM-suksessen

Hun ble sittende på innbytterbenken i toppseriekampen mot Sola hjemme i Stjørdalshallen sist onsdag for å spare seg til dagens kamp i EHF-cupen i Nidarøhallen i Trondheim mot tyske SG BBM Bietigheim. Etter oppgjøret mot Sola fortalte hun om den problematiske prosessen hun sto ovenfor etter EM-suksessen.

Vanskeligere nå

– Jeg synes det var et vanskelig valg om jeg skulle fortsette i Byåsen eller ikke, og langt vanskeligere nå enn for ett år siden, sier europamesteren. Silje Katrine Waade storspilte for Norge under EM i desember, og flere klubber var interesserte i å signere den venstrehendte høyrebacken. Til slutt endte hun opp med å underskrive en kontrakt på ett år, med mulighet for å forlenge den ytterligere to sesonger.

Trives godt

– Jeg har godt av å være ett år til i Byåsen, og jeg trives godt. Samtidig har vi mistet Emilie (Hegh Arntzen red.anm.), som er uerstattelig for laget og i tillegg er en god venn av meg. Byåsen skal lete lenge etter å finne så god erstatter i Norge, og klubben har ikke penger til å forsterke laget med en utenlandsk spiller. Jeg vil se an hvordan klubben løser dette, sier hun.

E-cup avgjørende

Klubbens økonomi har vært skral i mange år, og Byåsen ble reddet fra konkurs av en dugnad for bare ett år siden. Klubbens økonomi kan bli avgjørende for Waade når hun om et års tid skal velge å benytte seg av muligheten til forlengelse eller ei.

– For meg er det å spille europacup gulroten. Hvis klubben ikke har økonomi til det, ja da forstår du hvor det bærer hen, sier hun.

Smigrende

– Det er smigrende at andre klubber viser interesse, og det har alltid vært en drøm å prøve noe annet. Jeg har vært seks år i Byåsen, men man blir med en gang kastet ut til ulvene når man forlater noe som er så trygt. Her har vi et godt støtteapparat og en trener som har troen på meg, og det er viktig, sier hun.

Ble spart

Selv om Waade ikke slapp innpå mot Sola, fordi trener Arne Högdahl ville spare juvelen, som han selv uttrykte det, sank ikke Waades stjernestatus nevneverdig av den grunn. Unge håndballtalenter fra moderklubben Remyra vet utmerket godt hvem som er mest populær for tiden.

Vil bli like god

– Silje er stjernen, og vi vil bli like god som henne. I dag trener vi to ganger i uken, men for å bli så god som Silje må vi trene hver dag, forteller Eline Næss, Marie Ingstad og Sandra Overrein fra Remyra ILs 13-årslag. De hadde håpet å se Waade spille i kampen som Byåsen vant lett 32–20 over Sola foran drøyt 1.200 tilskuere.

– Det var litt dumt at hun ikke fikk spille, men vi tenkte at de ville spare henne til e-cupkampen i dag, forteller de. Remyra IL hedret Waade før kampen med blomster og et adgangsbevis til Stjørdalshallen som viser at hun slipper gratis inn i hallen til evig tid.