Sjette stafettgull til IL Varden Meråker

Med Anniken Jørgensen på første etappe, Kathrine Rolsted Harsem på andre etappe og Marthe Kristoffersen på tredje etappe sikret IL Varden Meråker seg seieren på søndagens kvinnestafett under NM på ski på Lygna.

Harsem gikk ut på den andre etappen over to minutter bak ledende Gjøvik, men kunne sende ut Kristoffersen kun 25 sekunder bak ledende Lillehammer på den siste etappen.

En Marthe Kristoffersen i god form tok igjen Lillehammers ankerkvinne Barbro Kvåle allerede etter 1,2 kilometer. Kvåle forsøkte å henge på Kristoffersen, men allerece etter få hundre meter måtte hun slippe.

Marthe Kristoffersen kom alene inn på stadion og var 23 sekunder foran Lillehammer i mål. Øystre Slidre på tredjeplass var 1,12 minutter bak IL Varden Meråker.

- I dag var målet å henge med lengst mulig. Jeg jobba hardt, men ble kjempestiv, sa Anniken Jørgensen til NRK-Sporten etter stafetten.

- Uvant å gå andre etappe. Det har jeg aldri gjort før. Men utrolig artig å ta gull, sa Kathrine Rolsted Harsem.

- For meg er dette kjempestort. Følte at jeg gikk for hele bygda og klubben. På forhånd hadde jeg bestemt meg at dette gullet skulle vi ha, sa ankerkvinne Marthe Kristoffersen.