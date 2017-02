Fossland skal kjøre verdenscup

Stjørdals-Blink-alpinisten Markus Nordgård Fossland (18) sine prestasjoner i alpinbakken er blitt lagt merke til hos de høye herrer og damer i Norges Skiforbund.

Nå er han blitt tatt ut til å være prøvekjører når verdenscupsirkuset, med Kjetil Jansrud i spissen, kommer til Kvitfjell 25. og 26. februar.

Det er utfor på programmet den 25. mens det er super G dagen etter.

Ingen topplasseringer

Det ble ingen topplasseringer til Markus Nordgård Fossland og klubbkamerat Ivar Hembre (18) under sist helgs alpinkonkurranser på Oppdal.

Beste plassering sto Fossland for da han ble nummer seks i fredagens storslalåmkonkurranse der Hembre kjørte ut i førsteomgang. Dagen etter ble Hembre nummer 34 i slalåm og da var det Fosslands tur til å si takk for seg i første omgang. Søndag var det ny slalåmkonkurranse der Fossland ble nummer 23 og Hembre nummer 30. Nå blir det noen dager hjemme i Oppdal for stjørdalingene hvor begge går på alpinlinja ved den videregående skolen.

NM på Voss

Kommende helg er det nye konkurranser på Voss og Jølster fra lørdag til tirsdag. På programmet står to slalåmkonkurranser og to storslalåmkonkurranser. En av konkurranse i hver disiplin har status som norgesmesterskap for juniorer.